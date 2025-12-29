McLaren-CEO Zak Brown prijst het werk van FIA-president Mohammed Ben Sulayem van de afgelopen vier jaar. De eindverantwoordelijke van McLaren stelt dat de sport er nog nooit zo goed voor heeft gestaan en dat het afronden van het Concorde Agreement voor 2026 de grootste prestatie is van de huidige voorzitter van de autobond.

Ben Sulayem is niet bij iedereen even geliefd, maar won deze maand de verkiezingen en kan zich daardoor opmaken voor een tweede termijn als FIA-voorzitter. Toch is dat nog niet volledig in beton gegoten. Tegenkandidaat Laura Villars heeft namelijk een rechtszaak aangespannen, omdat zij van mening is dat de selectieprocedure verre van democratisch verliep. Op 16 februari 2026 vindt de eerste zitting plaats bij de Franse rechtbank. De uitspraak kan de verkiezingsuitslag nog terugdraaien, maar voorlopig lijkt Ben Sulayem verzekerd van een tweede termijn.

Artikel gaat verder onder video

Brown looft FIA-voorzitter

Brown gaf op de officiële Instagram-pagina van de FIA aan dat Ben Sulayem goed werk levert. "De grootste prestatie van de president tot dusver is het in alle rust afronden van het Concorde Agreement voor 2026 en daarna, buiten de media om en op een eerlijke en evenwichtige manier," aldus de Amerikaan.

Daarnaast heeft de FIA volgens Brown de sport aanzienlijk verbeterd: "Ik denk dat de sport er nog nooit zo goed voor heeft gestaan. Er is een duidelijke focus op wat het beste is voor de sport, en dat is natuurlijk tot stand gekomen doordat de president en Stefano [Domenicali] nauw hebben samengewerkt. Ik ben erg tevreden met waar de sport nu staat."

Gerelateerd