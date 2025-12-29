FIA komt met verduidelijking van regels omtrent rode vlaggen in Formule 1
FIA komt met verduidelijking van regels omtrent rode vlaggen in Formule 1
De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de reglementen omtrent de rode vlag een opfrisser gegeven. Dit werd eerder deze maand besloten bij de World Motor Sport Council en ondertussen vinden we de veranderingen in de International Sporting Code.
De rode vlag wordt gebruikt om een trainingssessie, kwalificatie of race stil te leggen. Deze wordt niet alleen gezwaaid bij start-finish, maar bij iedere marshalpost. Tijdens een vrije training of kwalificatie moeten alle deelnemers direct van het gas en snelheid minderen, en terugkomen naar de pitstraat, als er met de rode vlaggen wordt gezwaaid. In de race moet je ook meteen van je gas en snelheid minderen en vaak leidt de safety car het veld dan ook richting de pitstraat. Inhalen onder een rode vlag-situatie is verboden. Ollie Bearman en Yuki Tsunoda werden daar afgelopen seizoen voor bestraft.
Rondetijden onder een rode vlag-situatie
We hebben in het verleden vaker discussies gezien tussen coureurs en de wedstrijdleiding over of een rondetijd in de kwalificatie nou wel of niet telde onder een rode vlag-situatie. Als de rode vlag uitkomt één seconde voordat je over start-finish komt om een rondetijd te klokken, heb je geen tijd meer om van je gas te gaan. Mag die ronde nou meetellen of niet? Daar heeft de FIA voor 2026 duidelijkheid over gegeven, om situaties waarbij twijfels ontstonden te vermijden.
In Artikel 2.5.4.1.b.5 van Bijlage H van de International Sporting Code zijn nu drie regels toegevoegd. Ten eerste wordt een rondetijd niet geldig verklaard, als een auto over start-finish komt, nadat de rode vlag is laten zien.
Ten tweede, het moment waarop de eerste rode vlag te zien is, wordt op de seconde bepaald door het officiële tijdsregistratiesysteem (live timing). Is dit niet beschikbaar of niet gesynchroniseerd, dan wordt de seconde van aanvang van de rode vlag bepaald door de wedstrijdleider of door de baan commissaris en hoofdtijdwaarnemer.
Ten derde, als er toch een rondetijd op het bord komt te staan nadat de rode vlag getoond is, dan zullen de stewards deze alsnog ongeldig verklaren.
