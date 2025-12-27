Dit zijn de rijkste Formule 1-coureurs aller tijden
Veel coureurs hebben een mooi zakcentje overgehouden aan het miljoenenbal dat de Formule 1 heet. GC Sports heeft de top vijf allerrijkste Formule 1-coureurs op een rij gezet en daarin staat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen niet vermeld.
Niki Lauda staat in deze top vijf op de vijfde plek. De drievoudig wereldkampioen heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in de Formule 1 en werkte in zijn laatste jaren binnen de sport mee aan de opbouw van Mercedes. Uiteindelijk wordt de inmiddels overleden Lauda geschat op een nettovermogen van 172 miljoen euro.
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen is terug te vinden op de vierde plek. De vliegende Fin hing eind 2021 zijn Formule 1-helm aan de wilgen en is momenteel vooral met zijn zoon Robin langs allerlei kartbanen te zien. In zijn Formule 1-carrière reed hij voor meerdere teams. Zo begon Räikkönen bij Sauber, ging hij daarna aan de slag bij McLaren, Ferrari en Lotus, keerde hij terug bij Ferrari en sloot hij zijn carrière uiteindelijk af bij Alfa Romeo. Over die hele periode wordt zijn nettovermogen geschat op 216 miljoen euro.
Fernando Alonso
De nog altijd actieve Fernando Alonso staat op de derde plek in deze lijst. De Spanjaard mag zich een echte Formule 1-veteraan noemen, want geen enkele coureur heeft meer races gereden dan de tweevoudig wereldkampioen. Alonso debuteerde in 2001 en heeft vrijwel alle teams wel gezien. Zo racete hij onder andere voor Minardi, McLaren, Renault, Ferrari en inmiddels Aston Martin. In al die jaren wist hij flink wat geld te verdienen; zijn nettovermogen wordt geschat op 224 miljoen euro.
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton staat op de tweede plaats en is, los van zijn titels, de meest succesvolle coureur aller tijden. Met zeven wereldkampioenschappen deelt hij het record met Michael Schumacher, maar Hamilton behoort ook tot de rijkste Formule 1-coureurs ooit. In 2025 maakte hij de overstap naar Ferrari, na twaalf jaar trouwe dienst bij Mercedes. Zijn nettovermogen zou om en nabij 258 miljoen euro bedragen.
Michael Schumacher
De onbetwiste nummer één blijft Michael Schumacher. De Duitser domineerde de Formule 1 in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 en trok Ferrari uit het slop, nadat hij eerder al twee titels had veroverd bij Benetton. Over de medische toestand van ‘Schumi’ is het al geruime tijd stil, al heeft hij nog altijd een zeer loyale schare fans. Schumacher heeft naar schatting een vermogen van 671 miljoen euro en is daarmee met afstand de rijkste Formule 1-coureur ooit.
