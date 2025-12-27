Oscar Piastri kijkt met gemengde gevoelens terug op 2025. Zo heeft hij veel geleerd en lange tijd aan kop gestaan in het kampioenschap. Tegelijkertijd werd hij als derde afgevlagd in het klassement, terwijl teamgenoot Lando Norris er met de titel vandoor ging.

De Australiër reed in 2025 zijn derde jaar in de koningsklasse en had, zeker aan het begin van het seizoen, een streepje voor op zijn teamgenoot. Toch stokte de motor na de zomerstop, en Norris kwam in die periode juist bovendrijven. De beruchte teamorder in Monza deed Piastri toch wel pijn, zo onthulde hij later. Desalniettemin is hij er op gebrand om komend jaar sterker terug te komen.

Revanche nemen

In gesprek met het Australische 7sports blikt Piastri terug op zijn relatie met Norris: "Hij is goed. We kunnen goed met elkaar opschieten en hebben goed samengewerkt. Wel hoop ik dat we de komende jaren nog veel meer met elkaar gaan knokken om de titels." Daarbij wil Piastri niets aan het toeval overlaten in 2026: "Het team en ik gaan er alles aan doen om de constructeurstitel te verdedigen, en voor mezelf ga ik proberen revanche te nemen voor wat dit jaar is gebeurd."

2026 blijft groot vraagteken

Toch is het ook voor Piastri koffiedikkijken wat straks de pikorde binnen de sport wordt. "Ik ben vooral hongerig en er klaar voor. De komende weken wil ik even niet aan racen denken. Als we terug zijn, moeten we veel dingen leren voor komend jaar, want er zijn veel verschillen ten opzichte van de auto's en de motoren. Je weet ook nooit hoe je precies de winterstop uitkomt met zo’n grote verandering."

