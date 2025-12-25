Lando Norris onthult in gesprek met BBC Sport dat hij gedurende het seizoen regelmatig twijfelde of hij wel goed genoeg was om wereldkampioen te worden. De Brit was niet alleen in gevecht met teamgenoot Oscar Piastri, ook Max Verstappen mengde zich in de titelstrijd.

Het seizoen 2025 begon veelbelovend voor de McLaren-coureur, maar na de Grand Prix van Nederland, waarin hij door een motorprobleem moest opgeven, stond hij 34 punten achter op Piastri. De Australiër kende echter ook een lastige periode in het najaar, waarin hij zes races op rij buiten de top drie eindigde. Juist Norris wist in die fase zijn vorm te hervinden en nam tijdens de Grand Prix van Mexico de leiding in het kampioenschap. Verstappen gaf zich echter niet gewonnen en wist het tot de laatste race spannend te houden.

Artikel gaat verder onder video

Norris moest egoïstischer worden

“Op momenten heb ik niet altijd het grootste vertrouwen in mezelf gehad,” geeft Norris toe. “Ook dit jaar waren er zeker momenten waarop Oscar beter presteerde dan ik en ik zelf niet goed genoeg bezig was. Dan dacht ik: misschien zijn zij gewoon net iets beter. Misschien kunnen zij constanter zijn en meer uit de auto halen.”

Op weg naar het behalen van de wereldtitel heeft Norris veel geleerd. “Ik dacht soms dat het er gewoon niet in zat. Dat ik dit nu voor mezelf heb bereikt, voelt als het bewijs dat ik het wel kan. Dat is een ongelooflijk gevoel,” aldus de McLaren-coureur. “Ik zou mezelf geen egoïstisch persoon willen noemen, maar ik heb ook geleerd dat ik in bepaalde situaties juist wat egoïstischer moet zijn met mijn gevoelens en gedachten. Dat heb ik nodig om uiteindelijk een betere en sterkere coureur te worden.”

Gerelateerd