Max Verstappen is bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd kort ingegaan op de toekomstplannen van het dochtertje van hem en Kelly Piquet. Volgens de Red Bull Racing-coureur hoeven we Lily in ieder geval niet in de Formule 1 te verwachten. "Alsjeblieft niet!", klinkt het zelfs.

Verstappen en Piquet zijn al vijf jaar bij elkaar. De Nederlander was altijd al de bonuspapa van Penelope, de dochter van Piquet uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat, die ook ooit in de Formule 1 reed voor Red Bull. Maar eerder dit jaar werd Verstappen tevens vader van een eigen dochtertje. Lily werd net voor de Grand Prix van Miami afgelopen mei geboren. Zelf vindt Verstappen het racen wel leuk, maar het gedoe met marketing en PR eromheen niet. Het belangrijkste vindt hij dat Lily gewoon gelukkig wordt, het liefst buiten de Formule 1 en dus uit de spotlights.

Kip in de supermarkt

"Nog niet zo heel veel gelukkig", antwoordde Verstappen lachend op de vraag van Giedo van der Garde of hij al veel Pampers had verschoond. "Maar vanochtend was er weer één...", voegde hij toe, terwijl hij deed alsof hij een stinkende baby vasthield.

Toen Lily net was geboren, vergeleek hij haar met een kip die in de verpakking in de supermarkt lag. "Ja, als je zo'n pakje openmaakt, en dan heb je dat vel... Daar leek ze echt op. Nu is het honderd procent beter, maar dat was net na de geboorte.

Lily wordt geen wereldkampioen

Max is dan zelf wel een viervoudig wereldkampioen en hij heeft al elf seizoenen in de Formule 1 achter de rug, eerst met Toro Rosso en daarna met Red Bull Racing. Lily hoeven we echter niet in de koningsklasse te verwachten in de toekomst. "Ik hoop het niet. Alsjeblieft niet!", antwoordde hij op de vraag of Lily de eerste vrouwelijke F1-wereldkampioen wordt. Verstappen wilde er geen uitleg over geven.

