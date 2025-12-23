De FIA wil vanaf 2026 zichtbaarder aanwezig zijn in de Formule 1. Mercedes zal daarom haar kleurstelling van aankomend seizoen een beetje moeten aanpassen. De andere F1-teams voldeden al aan het nieuwe reglement.

Eerder deze maand konden Formula One Management (FOM) en de Fédération Internationale de l'Automobile bekendmaken dat alle betrokken partijen het eens waren geworden met het nieuwe Concordeverdrag en dat deze, net voor 2026, dan eindelijk ondertekend was. Het Concordeverdrag is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1, en FOM, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hierin staat onder andere onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Naar verluidt is echter ook een afspraak gemaakt over de zichtbaarheid van de FIA in de koningsklasse.

Artikel A2.3.4 van de algemene regelgevingsbepalingen

Er is namelijk een nieuwe regel voor 2026 en dit zou voort zijn gekomen uit de onderhandelingen over het Concordeverdrag. De FIA wordt niet alleen zichtbaarder in de paddock, maar ook op de F1-bolides. In sectie A, de algemene regelgevingsbepalingen, staat dat de FIA-logo's nu op de neus van iedere auto moet staan.

© IMAGO | Bij negen van de tien teams stonden de FIA-stickers al op de auto, zoals hier achter de neus bij de ophanging van Verstappen

"Elke F1-auto moet het FIA-logo dragen, in of blauw of wit, met een hoogte van ten minste 75 millimeter", leest artikel A2.3.4. "Dit logo moet gepositioneerd zijn op het puntje van de neus of aan de zijkant van de neus, en het moet zichtbaar zijn vanaf de zijkant van de auto."

Er was afgelopen seizoen slechts één team die geen FIA-logo had op de neus of op de zijkant ervan, en dat was Mercedes. De Zilverpijlen zullen hier voor 2026 dus rekening mee moeten houden bij het ontwerpen van de kleurstelling.

