In een interview bij Viaplay reageert Max Verstappen op de veranderde kijk van de fans op de Nederlander. Daar waar Verstappen eerst vaak de slechterik werd afgeschilderd, lijkt de F1-community nu toch iets meer van de Nederlander te houden. De viervoudig kampioen benadrukt dat hij alles zou doen om te winnen, maar voegt direct toe: "Ik denk niet dat ik een slechte persoon ben."

De Red Bull Racing-coureur stelt dat hij niets heeft veranderd aan zichzelf en altijd recht door zee is gebleven. "Het heeft natuurlijk ook weer te maken dat je een beetje de underdog bent", zo verwijst hij naar de situatie waarin hij zich nu bevindt, tegenover andere coureurs zoals Lando Norris, die de tegenpool van Verstappen was, maar nu ook een beetje die underdog is.

Artikel gaat verder onder video

Directheid en cultuur

Verstappen wijst naar zijn directe manier van doen, die in Nederland vrij normaal is, maar in andere landen weer anders wordt opgevat. Zo verwijst Verstappen naar de Nederlandse cultuur, maar ook de scheldwoorden die in het Engels niet zo goed overkomen. "Ik heb niks veranderd. Ik ben altijd gewoon mezelf. Ik ben heel recht door zee. Misschien wordt dat niet altijd gewaardeerd. Dat is een beetje Nederlands, denk ik. In andere landen kunnen ze, op een bepaald taalgebruik, als Nederlanders, hoe je dingen vertaald in het Engels, is het natuurlijk niet altijd gewaardeerd. Voor ons zijn scheldwoorden natuurlijk wat makkelijker te gebruiken dan in het Engels", aldus Verstappen.

Populariteit in Engeland

De Nederlander ziet dat dat zijn populariteit in landen zoals Engeland is gegroeid en legt dan ook uit hoe dat komt. Zo is hij nu een beetje de underdog. In Italië zongen de fans zijn naam, en dat was toch even anders dan in de vorige seizoenen, waarin Verstappen na zijn overwinningen, vaak werd uitgejouwd.

Gerelateerd