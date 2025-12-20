close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen

Verstappen wijst verbeterd imago toe aan zijn rol als ‘underdog’

Verstappen wijst verbeterd imago toe aan zijn rol als ‘underdog’

Remy Ramjiawan
Verstappen

In een interview bij Viaplay reageert Max Verstappen op de veranderde kijk van de fans op de Nederlander. Daar waar Verstappen eerst vaak de slechterik werd afgeschilderd, lijkt de F1-community nu toch iets meer van de Nederlander te houden. De viervoudig kampioen benadrukt dat hij alles zou doen om te winnen, maar voegt direct toe: "Ik denk niet dat ik een slechte persoon ben."

De Red Bull Racing-coureur stelt dat hij niets heeft veranderd aan zichzelf en altijd recht door zee is gebleven. "Het heeft natuurlijk ook weer te maken dat je een beetje de underdog bent", zo verwijst hij naar de situatie waarin hij zich nu bevindt, tegenover andere coureurs zoals Lando Norris, die de tegenpool van Verstappen was, maar nu ook een beetje die underdog is.

Directheid en cultuur

Verstappen wijst naar zijn directe manier van doen, die in Nederland vrij normaal is, maar in andere landen weer anders wordt opgevat. Zo verwijst Verstappen naar de Nederlandse cultuur, maar ook de scheldwoorden die in het Engels niet zo goed overkomen. "Ik heb niks veranderd. Ik ben altijd gewoon mezelf. Ik ben heel recht door zee. Misschien wordt dat niet altijd gewaardeerd. Dat is een beetje Nederlands, denk ik. In andere landen kunnen ze, op een bepaald taalgebruik, als Nederlanders, hoe je dingen vertaald in het Engels, is het natuurlijk niet altijd gewaardeerd. Voor ons zijn scheldwoorden natuurlijk wat makkelijker te gebruiken dan in het Engels", aldus Verstappen.

Populariteit in Engeland

De Nederlander ziet dat dat zijn populariteit in landen zoals Engeland is gegroeid en legt dan ook uit hoe dat komt. Zo is hij nu een beetje de underdog. In Italië zongen de fans zijn naam, en dat was toch even anders dan in de vorige seizoenen, waarin Verstappen na zijn overwinningen, vaak werd uitgejouwd.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing
Hadjar over strijd met Verstappen:
Isack Hadjar

Hadjar over strijd met Verstappen: "Ik kan het nu maar beter accepteren"

  • Vandaag 10:00
Brown vergelijkt McLaren met Red Bull:
Zak Brown

Brown vergelijkt McLaren met Red Bull: "Zij hebben één coureur, wij twee"

  • Gisteren 20:48
  • 10

Net binnen

Russell wil in 2026 strijden tegen Verstappen: 'Max is de gouden standaard'
George Russell

Russell wil in 2026 strijden tegen Verstappen: 'Max is de gouden standaard'

  • 27 minuten geleden
  • 1
 Williams onthult speciale livery voor wintertest 2026 | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Williams onthult speciale livery voor wintertest 2026 | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Ricciardo zet zich in voor volgende generatie coureurs:
Daniel Ricciardo

Ricciardo zet zich in voor volgende generatie coureurs: "Alles is daar voor jullie"

  • 1 uur geleden
'Ook na vertrek Marko en Horner is machtsstrijd binnen Red Bull nog altijd gaande'
Machtsstrijd

'Ook na vertrek Marko en Horner is machtsstrijd binnen Red Bull nog altijd gaande'

  • 2 uur geleden
Verstappen wijst verbeterd imago toe aan zijn rol als ‘underdog’
Max Verstappen

Verstappen wijst verbeterd imago toe aan zijn rol als ‘underdog’

  • 3 uur geleden
'Ex-Mercedes-medewerker lekt motorfoefje aan rivaliserende F1-teams'
Motorfoefje

'Ex-Mercedes-medewerker lekt motorfoefje aan rivaliserende F1-teams'

  • Vandaag 13:19
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x