Max Verstappen is geland in Oostenrijk voor - zo lijkt het - het eerste gedeelte van zijn vakantie. De Nederlander is in Innsbruck gespot. Zijn privéjet werd daar door fans opgemerkt. Het is alleen nog niet zeker of hij verder gereisd is naar het luxe skioord Lech, waar ook de koninklijke familie vaak op vakantie gaat.
Het seizoen was een heuse achtbaan.. Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, waar Max Verstappen de titel net niet wist te veroveren, vertrok de Red Bull-coureur na een geslaagd seizoen richting de Red Bull-fabriek in Milton Keynes voor de traditionele teamafsluiter. Verstappen moest tijdens het FIA-gala in Tasjkent verstek laten gaan vanwege ziekte. Hij was er echter gelukkig snel weer bovenop en dus kon hij even later vertrokken naar Portugal, waar hij op het circuit van Estoril een GT3-test afwerkte. Verstappen kwam daar in actie voor zowel een Mercedes als zijn eigen Ferrari GT3-bolide.
Verstappen moet zich snel weer melden bij Red Bull
De vakantie van de viervoudig wereldkampioen is dit jaar van korte duur. Verstappen moet zich namelijk snel weer gaan melden bij het team van Red Bull, want het nieuwe seizoen staat al vroeg voor de deur. Zo staan er bijvoorbeeld eind januari al testweken op de planning in Barcelona en wordt op 15 januari de nieuwe Red Bull-auto gepresenteerd in Detroit. De eerste Formule 1-race van het seizoen van 2025 staat in maart gepland op het programma in Australië, al zijn er natuurlijk voorafgaand aan de eerste race ook nog testweken in Bahrein.
Op de latten
Een korte winterstop dus voor de Limburger, al lijkt hij van de gelegenheid gebruik te maken om lekker te genieten van de sneeuw voordat hij zich over een paar weken weer volledig moet gaan richten op het nieuwe seizoen. Voor Verstappen is het dus even genieten in de sneeuw en tot rust komen met de nodige ontspanning, voordat het over een paar weken allemaal serieus gaat worden richting de nieuwe uitdagingen die voor Verstappen op de Formule 1-kalender staan.
