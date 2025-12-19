Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, is trots op de prestaties van de Nederlander in het afgelopen Formule 1-seizoen. Hoewel hij zijn wereldtitel net niet wist te prolongeren, waren zijn daden indrukwekkend. Vermeulen stelt dat de coureur nu internationaal de erkenning krijgt die hij verdient.

Vermeulen weet het in gesprek met FORMULE 1 Magazine zeker: "Dat zijn prestaties dit seizoen enorm tot de verbeelding spreken. Wij riepen al langer dat hij met vier wielen om zich heen een uitzonderlijk talent is, maar wat hij dit seizoen gegeven de omstandigheden heeft laten zien is fenomenaal en het is mooi dat het nu door iedereen wordt gezien." De woorden van Vermeulen onderstrepen de uitzonderlijke kwaliteiten van de Red Bull-coureur en zijn vermogen om te presteren onder druk.

Artikel gaat verder onder video

Kunstwerk van Max

Vermeulen neemt dit seizoen in vergelijking met 2023, waarin hij 19 van de 22 races wist te winnen, onder de loep: "Laat ik het anders zeggen, dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max", zo stelt Vermeulen. Hij heeft van ver moeten komen dit jaar. "Aan het begin hebben we met het team van Red Bull Racing een paar heel slechte weekends gehad en die hebben ons aan het eind opgebroken. Maar als je het omdraait, McLaren heeft veel meer fouten gemaakt. Met die auto had Norris natuurlijk al veel eerder kampioen moeten worden."

Internationale erkenning

Ondanks de uitdagingen en de sterke concurrentie van McLaren en Lando Norris, blijft Vermeulen positief over de prestaties van de Nederlander en het team. Hij wijst erop dat de auto van McLaren veel fouten heeft gemaakt, wat de kansen van Norris op een vroegere titelwinst heeft beïnvloed. Vermeulen stelt dat de prestaties van de Red Bull-coureur nu door iedereen worden erkend. “We merken dat Max nu internationaal de erkenning krijgt die hem toekomt."