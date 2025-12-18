Helmut Marko heeft na zijn vertrek bij Red Bull Racing weliswaar aangegeven altijd klaar te staan voor Max Verstappen wanneer hij hem nodig heeft, toch zal de Nederlander het nieuwe seizoen in moeten gaan zonder de Oostenrijker. Verstappen kan echter altijd een beroep op hem doen als het nodig is.

Marko vertrok na meer dan twintig jaar bij Red Bull Racing, waar hij onder meer de indrukwekkende carrière van Verstappen in de Formule 1 zag beginnen. De Nederlander debuteerde in 2015 bij Toro Rosso en maakte in 2016 de overstap naar het senior team, waar hij direct zijn eerste race won. Sindsdien won hij samen met Red Bull 71 Grands Prix en pakte hij vier wereldtitels. Marko heeft een belangrijke rol gespeeld in de loopbaan van Verstappen, maar nu is het voor hem tijd voor iets anders.

Marko blijft Verstappen ondersteunen

Ondanks het feit dat Verstappen volgend seizoen dus zonder Marko door het leven moet gaan, heeft hij in de Oostenrijker altijd nog een vertrouwenspersoon. "Natuurlijk zal ik dat doen", begint hij bij ServusTV op de vraag of hij 'de joker om te bellen' blijft. "Maar Max Verstappen is een viervoudig wereldkampioen en is inmiddels uitgegroeid tot een van de beste coureurs ter wereld. Hij heeft mij niet meer nodig. Hij weet zelf zoveel en heeft zulke ongelooflijke kennis en zulke ongelooflijke vaardigheden ontwikkeld. Hij zal ons naar een aantal geweldige dingen brengen, daar ben ik van overtuigd."

Vertrekgesprek

Marko vervolgt dat zijn vertrek bij Red Bull Racing een onverwachts gesprek opleverde nadat hij Mintzlaff belde vanuit Dubai. "Ik heb het met niemand besproken, maar belde Oliver Mintzlaff, de verantwoordelijke manager bij Red Bull, in Dubai en vroeg of we kort konden afspreken. Een soort kampioenschapsdiner was gepland. En we ontmoetten elkaar voor het diner. Ik vertelde hem wat ik wilde." Het bleek uiteindelijk een vriendschappelijk gesprek te worden, waar ook de andere aandeelhouder van de Thaise familie [Yoovidhya] aanwezig was. "De andere aandeelhouder van de Thaise familie [Yoovidhya] was ook aanwezig. Maar het was allemaal heel vriendschappelijk en ging heel goed."