Stephany Saad, presentatrice van beIN Sports, heeft in een recent interview het imago van Max Verstappen onder de loep genomen. Ondanks de vaak vijandige houding die de Nederlander op het circuit vertoont, ziet Saad een bescheiden en respectvolle man achter de coureur.

De Red Bull Racing-coureur staat bekend om zijn directe uitspraken en soms scherpe reacties, zoals zijn beruchte dreigement om een kopstoot uit te delen aan iemand die hem een provocerende vraag stelde tijdens een persconferentie in Canada. Dit soort uitspraken hebben bij veel fans een bepaald beeld van Verstappen gecreëerd. Saad merkt op dat haar vrienden, die Formule 1 kijken, vaak een negatieve mening over de Limburger hebben vanwege zijn vijandige houding.

Verstappen is bescheiden en respectvol

Toch is Saad van mening dat dit beeld niet klopt. "Als ik in de paddock interviews doe, of als Max met ons samenwerkt bij beIN Sports, is hij heel bescheiden. Ik heb nooit iemand gezien die bescheidener is dan Max. Ik heb nooit met iemand gesproken die respectvoller is dan Max", zo vertelt ze. Saad benadrukt dat Verstappen, ondanks zijn scherpe uitspraken, in de omgang met anderen juist heel bescheiden en respectvol is.

Verstappen is eerlijk en direct

Saad begrijpt ook dat Verstappen soms fel reageert op provocerende vragen. "Als je mij een provocerende vraag stelt, dan zal ik jou ook zo'n antwoord geven", legt ze uit. Ze hoopt dat mensen hun beeld van de Red Bull-coureur veranderen, want volgens haar is hij niet onbeschoft, maar juist eerlijk en direct.

