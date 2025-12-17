Waar de meeste coureurs juist de zon opzoeken tijdens de winterstop van de Formule 1, gaat Charles Leclerc het compleet anders aanpakken. Samen met zijn verloofde Alexandra Saint Mleux gaat de Ferrari-coureur naar de koudste plek op aarde.

Leclerc heeft alweer zeven seizoenen met Ferrari voltooid en in maar liefst vier daarvan pakte hij geen enkele overwinning. 2025 was weer zo'n teleurstellend jaar voor hem en de Scuderia. In tegenstelling tot zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton stond Leclerc wel meermaals op het podium. Zeven keer, om precies te zijn, en dat was goed voor de vijfde positie in de eindstand. Ferrari zou al vroeg in het seizoen hebben opgegeven om de focus te verleggen naar 2026. De Monegaskische coureur doet dat nu ook in de vorm van een reis naar Antarctica. Hij neemt Saint Mleux, zijn vriendin sinds 2023 en zijn verloofde sinds afgelopen november, mee naar de Zuidpool.

Leclerc gaat naar Antarctica

"Ik ga op een zeer, zeer speciale reis", vertelde Leclerc in een video van UniCredit. "Ik ga naar Antarctica. Dat gaat dus een van de manieren zijn om mijn batterijen op te laden. Uiteraard ga ik daar een boel trainen, maar ook ga ik daar meer leren over een heel speciaal plekje op aarde en allerlei andere dingen waar ik ontzettend erg naar uitkijk. Zo zal ik namelijk meer begrijpen en meer inzicht krijgen over hoe het er daar aan toe gaat. Dus daar kijk ik naar uit. Daarna zal ik natuurlijk volop bezig gaan met de voorbereidingen, wanneer ik in het nieuwe jaar terug ben in Maranello. Ik zal veel in de simulator zitten en we hebben een boel werk aan de winkel voor het aankomende seizoen."

