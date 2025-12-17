Het team van McLaren besloot eerder dit jaar de handdoek in de ring te gooien wat betreft de ontwikkelingen van 2025, terwijl de grote concurrent van Red Bull Racing wél nog lang doorontwikkelde. Bij de papaja's denken ze door die beslissing in het volgende cruciale seizoen in ieder geval een streepje voor te hebben.

Neil Houldey, de technische directeur van McLaren, denkt dat het team daardoor in 2026 de vruchten kan plukken van deze strategische zet. Ondanks dat Red Bull en Max Verstappen McLaren wisten bij te halen qua prestaties in 2025, wist Lando Norris wel zijn eerste wereldkampioenschap te pakken met de MCL39. Red Bull besloot om de RB21 tot laat in het seizoen door te ontwikkelen, om zo werkprocessen te verbeteren en meer performance te ontgrendelen, zo zei teambaas Laurent Mekies. Wel erkende hij dat het risico's met zich meebracht kijkend naar de nieuwe Formule 1-reglementen.

McLaren richt zich op 2026

McLaren besloot daarentegen al vrij vroeg te stoppen met de ontwikkeling van de auto voor 2025 en zich vol op 2026 te richten. Houldey legt uit hoe dat voor hen een behoorlijke tijdswinst betekent in de simulator die verloren zou gaan tijdens het seizoen met de 2025-auto. "Ik denk dat als we de 2025-auto hadden blijven ontwikkelen, we langzamer aan 2026 zouden beginnen dan we nu gaan doen", zo citeert PlanetF1 de technisch directeur van de constructeurskampioen..

Hoop op 2026

Ondanks dat andere teams, zoals Red Bull, door bleven gaan met de ontwikkeling voor 2025 en flinke stappen hebben gezet tegen het einde van het jaar, blijft de McLaren-topman bij zijn standpunt: "Andere teams hebben hun ontwikkeling [voor 2025] voortgezet. Red Bull heeft aan het einde van het jaar zeker grote vooruitgang geboekt. Ik denk nog steeds dat we de juiste beslissing hebben genomen, en hopelijk zal dat in 2026 worden bewezen." McLaren behoort - net als vier andere teams - tot de teams wiens lanceringsdatum voor de F1-auto van 2026 nog niet bekend is. De eerste pre-season test staat op 26 januari op het programma in Barcelona.