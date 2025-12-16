Juan Pablo Montoya is van mening dat Max Verstappen, hoewel hij een sterke tweede helft van het seizoen heeft gereden, ook wel iets te veel schouderklopjes heeft gekregen. In de ogen van de Colombiaan is de RB21 gedurende het seizoen een stuk beter geworden, waardoor de resultaten grotendeels vanzelf kwamen.

McLaren begon het seizoen met de dominante MCL39 en trok al vroeg de stekker uit de ontwikkeling van de auto om de focus te verleggen naar 2026. Red Bull leek halverwege het jaar dezelfde kant op te gaan, maar met de aanstelling van Laurent Mekies gaf het team de RB21 een tweede leven. Oudere onderdelen werden opnieuw bekeken en aangepast voor circuits die in de tweede helft van het jaar aan bod kwamen. Daarnaast ontstond er steeds meer begrip voor het nauwe werkvenster van de bolide.

Doorontwikkeling Red Bull was sleutel tot succes

In gesprek met Grosvenor Casinos legt Montoya uit dat vooral de doorontwikkeling bij Red Bull heeft bijgedragen aan de titelkansen van Verstappen: “Ik denk dat het vooral te maken had met hoe Red Bull hun auto bleef doorontwikkelen. Red Bull wist dat ze volgend jaar waarschijnlijk nul kans hebben om kampioen te worden. Dus ik denk dat ze besloten hebben om alles op alles te zetten en dit kampioenschap te proberen te winnen. McLaren is al lange tijd geleden gestopt met de ontwikkeling van hun auto. Red Bull bleef hun auto doorontwikkelen en zo bleven ze het gat dichten.”

'RB21 was beter dan MCL39'

Dat Verstappen hier en daar een poleposition heeft gereden die misschien niet in de RB21 zat, veegt Montoya dan ook van tafel. “Max leverde een geweldige prestatie in de kwalificatie, maar als de Red Bull niet sneller was geweest, had hij niet op pole gestaan. De auto is beter,” aldus de 50-jarige Colombiaan.

