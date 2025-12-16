Mekies over hoe zijn aanpak bij Red Bull verschilt van Horner
Mekies over hoe zijn aanpak bij Red Bull verschilt van Horner
Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult dat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger Christian Horner, niet van de politieke spelletjes is. De Fransman wil op de baan tot het uiterste gaan, maar heeft daarbij wel respect voor de concurrentie.
In 2021 liepen de gemoederen tussen voormalig Red Bull-teambaas Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff zo nu en dan hoog op. Dat vormde dankbaar materiaal voor de docuserie Drive to Survive. Sinds de race op Silverstone zwaait Mekies de scepter bij Red Bull en hoewel hij nog altijd de waarden van het team onderschrijft, legt hij in gesprek met Motorsport.com uit dat hij minder met gestrekt been de concurrentie ingaat.
Pushen tot limiet & respectvol blijven
“Als het gaat om sportieve eerlijkheid en respect voor de concurrentie, denken wij dat we beide kunnen doen: op de absolute limiet zitten en tegelijkertijd respectvol zijn. Sport is een strijd tussen giganten. Wij voelen ons sterk in die strijd en respecteren onze concurrenten,” legt Mekies uit, die medeverantwoordelijk is voor de ommezwaai bij het Oostenrijkse team na de zomerstop.
Geen politieke spelletjes
Daarbij wil Mekies zich niet te veel wagen aan politieke spelletjes. "Alles wat we hebben gedaan, is ervoor zorgen dat we ons als groep kunnen concentreren op puur racen en ons niet te veel laten afleiden door de ruis eromheen. En doen wat we fundamenteel het liefst doen: proberen deze auto’s sneller te laten gaan op de baan. Dat is eigenlijk alles. Focussen op wat we graag doen, harder pushen dan wie dan ook en proberen er onderweg van te genieten", aldus Mekies.
