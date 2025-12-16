Max Verstappen heeft in een interview met Viaplay gedeeld hoe het vaderschap hem heeft veranderd. De viervoudig wereldkampioen onthult dat hij sinds de geboorte van zijn dochter Lily relaxter is geworden en meer waarde hecht aan tijd doorbrengen met zijn familie.

De Nederlander, die samen met Kelly Piquet zijn eerste kind verwelkomde, vertelt dat het belangrijker voor hem is geworden om zo lang mogelijk thuis te blijven en zijn tijd beter in te delen. Hij probeert de balans te vinden tussen zijn drukke carrière in de Formule 1 en zijn nieuwe rol als vader.

Verstappen over vaderschap

In het interview met Viaplay vertelt Verstappen dat hij sinds hij vader is geworden, een andere kijk heeft op het leven. "Ik ben wat relaxter, denk ik nog. En gewoon dat het belangrijker wordt om tijd te spenderen met de familie, zo lang mogelijk thuisblijven. Echt proberen je tijd beter in te delen", zo zegt hij. De woorden van de Red Bull-coureur stralen een nieuwe rust uit, iets wat veel fans opvalt.

Geluk en privéleven

Naast zijn carrière in de Formule 1 benadrukt de Limburger het belang van geluk in zijn privéleven. "Uiteraard, resultaten zijn belangrijk in je leven, maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je natuurlijk gelukkig bent privé en dat je die kleine ziet opgroeien", legt hij uit. Deze uitspraak onderstreept de waarde die hij hecht aan zijn gezin, boven zijn professionele prestaties.

Verstappen en de luiers

Hoewel hij geniet van zijn nieuwe rol als vader, geeft hij met een glimlach toe dat het verschonen van luiers niet zijn favoriete bezigheid is: "Nou, nog niet zo heel veel gelukkig, maar vanmorgen was er weer één...", zo zegt hij, terwijl hij zijn neus dichtknijpt.

