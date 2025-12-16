Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"
Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"
Max Verstappen heeft in een interview met Viaplay gedeeld hoe het vaderschap hem heeft veranderd. De viervoudig wereldkampioen onthult dat hij sinds de geboorte van zijn dochter Lily relaxter is geworden en meer waarde hecht aan tijd doorbrengen met zijn familie.
De Nederlander, die samen met Kelly Piquet zijn eerste kind verwelkomde, vertelt dat het belangrijker voor hem is geworden om zo lang mogelijk thuis te blijven en zijn tijd beter in te delen. Hij probeert de balans te vinden tussen zijn drukke carrière in de Formule 1 en zijn nieuwe rol als vader.
Verstappen over vaderschap
In het interview met Viaplay vertelt Verstappen dat hij sinds hij vader is geworden, een andere kijk heeft op het leven. "Ik ben wat relaxter, denk ik nog. En gewoon dat het belangrijker wordt om tijd te spenderen met de familie, zo lang mogelijk thuisblijven. Echt proberen je tijd beter in te delen", zo zegt hij. De woorden van de Red Bull-coureur stralen een nieuwe rust uit, iets wat veel fans opvalt.
Geluk en privéleven
Naast zijn carrière in de Formule 1 benadrukt de Limburger het belang van geluk in zijn privéleven. "Uiteraard, resultaten zijn belangrijk in je leven, maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je natuurlijk gelukkig bent privé en dat je die kleine ziet opgroeien", legt hij uit. Deze uitspraak onderstreept de waarde die hij hecht aan zijn gezin, boven zijn professionele prestaties.
Verstappen en de luiers
Hoewel hij geniet van zijn nieuwe rol als vader, geeft hij met een glimlach toe dat het verschonen van luiers niet zijn favoriete bezigheid is: "Nou, nog niet zo heel veel gelukkig, maar vanmorgen was er weer één...", zo zegt hij, terwijl hij zijn neus dichtknijpt.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen over vaderschap: "Ik ben relaxter geworden"
- 27 minuten geleden
Berichtje achtergelaten voor Norris in Abu Dhabi op het beruchte tape
- 56 minuten geleden
Mekies over hoe zijn aanpak bij Red Bull verschilt van Horner
- 1 uur geleden
Verstappen: "Je bent zwanger of je bent niet zwanger"
- 2 uur geleden
- 2
Eerste beelden van Mercedes GT3-test van Verstappen op Estoril lekken uit
- 3 uur geleden
- 2
Button moedigt Alonso aan om kinderen te krijgen: 'Dan kunnen ze gaan karten'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november