Helmut Marko zou vlak voor zijn vertrek bij Red Bull een nieuw conflict hebben zien aankomen, zo stelt commentator Christian Danner. De Oostenrijker vertrok na de race in Abu Dhabi plotseling bij de renstal, nadat hij eerst nog zeer gemotiveerd leek om door te gaan. Het persbericht van Red Bull liet doorschemeren dat het mislopen van de titel door Max Verstappen een rol speelde in de beslissing van Marko, iets wat de adviseur zelf echter ontkende.

Volgens Danner heeft Marko, die al vele gevechten en duels heeft overleefd, zelf de keuze gemaakt om te vertrekken en is hij niet ontslagen. "Helmut Marko heeft heel veel hoogte- en dieptepunten, gevechten en duels overleefd, op een heel erg slimme manier", zo zegt Danner bij Motorsport-Magazin. Hij vermoedt dat de Red Bull-adviseur een aankomend conflict heeft zien hangen, mede door de nieuwe motor en de nieuwe regels die eraan komen.

Interne onrust bij Red Bull

De interne onrust bij Red Bull is groot, met herstructureringen en ophef rondom de nieuwe leiding na het vertrek van Christian Horner en de aanstelling van Laurent Mekies. Danner wijst ook op de geruchten over Verstappen eerder dit jaar. De auto functioneerde niet naar wens en de Limburger was ontevreden. Dit alles zou hebben bijgedragen aan de beslissing van Marko om te vertrekken. "Ik bedoel, ze waren zo meedogenloos in hun jacht. Er was een herstructurering, die hele ophef rond de nieuwe leiding na het vertrek van Horner en alles met Laurent Mekies. Ik bedoel, er was daar behoorlijk veel onrust", zo zegt Danner.

Marko zag onvrede Verstappen aankomen

De combinatie van deze factoren zou hebben geleid tot de conclusie van Marko dat het tijd was om te gaan. "De auto wilde niet functioneren, Verstappen was echt ontevreden, en ik vermoed dat hij dit jaar met de nieuwe motor en de nieuwe regels een potentieel conflict zag ontstaan, en dacht: 'Nou, het is nu wel genoeg geweest'", zo zegt Danner. Het vertrek van Marko zou een gevolg zijn van de problemen met de auto en de onvrede van Verstappen, iets wat de adviseur zelf ook heeft aangegeven.

