Hoewel teams de afgelopen jaren veelvuldig hebben geklaagd over de vuile lucht van voorgangers, onthult de FIA dat diezelfde teams juist tegen regels waren om het probleem op te lossen. Dat vertelt Nikolas Tombazis in gesprek met Motorsport.com.

Aan het einde van 2021, het laatste seizoen voordat de Formule 1 het grondeffecttijdperk inging, was vuile lucht ook al een veelgehoorde klacht. De luchtwervelingen die van een voorganger afkomen, zorgen ervoor dat de auto erachter minder downforce heeft en dat de temperaturen van de wagen oplopen. Dit zorgt er vervolgens voor dat een achterligger een collega niet lang kan volgen, waardoor inhaalacties uitblijven. In 2022, bij de start van het nieuwe tijdperk, was die vuile lucht grotendeels geëlimineerd, maar tegen het einde van het reglement was het probleem weer volledig terug.

Artikel gaat verder onder video

Vuile lucht

Coureurs hebben de afgelopen jaren dan ook veelvuldig geklaagd over de terugkeer van de vuile lucht. Tombazis onthult echter dat, hoewel de teams er last van hadden, er onvoldoende steun was om het probleem op te lossen. “Daar was niet genoeg steun voor van de teams. Je hebt een bepaalde governance nodig om de regels tijdens een reglementencyclus aan te kunnen passen. Een groot aantal teams moet ermee instemmen, waardoor het niet voldoende is als alleen wij iets zouden willen doen.”

Regels waren niet strikt genoeg

Wanneer Tombazis specifiek inzoomt op de vuile lucht, wijst hij naar de voorvleugels van de auto’s, waar het effect wordt gecreëerd. “Het belangrijkste gebied is misschien wel de endplate van de voorvleugel geweest. Het was de bedoeling dat die sterk op inwash gericht zou zijn, maar de regels waren mogelijk niet strikt genoeg, waardoor teams meer outwash konden creëren dan de bedoeling was. Andere gebieden waren de trommels bij de voorwielen en tot slot ook de vloerranden. Die elementen pakten anders uit dan bedoeld”, aldus Tombazis.

Gerelateerd