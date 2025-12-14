Het Sky Sports F1-kanaal gaat tijdelijk van de buis voor een speciaal dartskanaal, Sky Sports Darts, vanwege het Wereldkampioenschap Darts. Dit gebeurt op een moment dat de Formule 1-wereld nog aan het nagenieten is van de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, waar Lando Norris zijn eerste wereldtitel wist te pakken.

De Britse coureur van het team van McLaren wist zich tijdens de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit voldoende te verzekeren van zijn eerste titel door als derde over de streep te komen. Max Verstappen won de race, maar zag zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel uiteindelijk toch aan zijn neus voorbijgaan: hij miste de felbegeerde prijs met maar twee puntjes. Sky Sports zond de races van de afgelopen veertien seizoenen live uit in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Sky F1-kanaal tijdelijk van de buis

Voor het tweede seizoen op rij gaat het Sky F1-kanaal tijdelijk op van de buis voor Sky Sports Darts, rondom de kerstperiode. Het wereldkampioenschap darts dat wordt gehouden in Alexandra Palace in Londen, is één van de absolute hoogtepunten van de sportkalender. Het Sky Sports F1-kanaal zal echter naar verwachting snel terugkomen, nadat het darts-kampioenschap op 3 januari 2026 is afgelopen.

Littler de favoriet

De jonge darter Luke Littler, die onlangs zijn eigen titelverdediging begon met een overwinning op Darius Labanauskas, is één van de genomineerden voor de BBC Sports Personality of the Year award. De 18-jarige darter gaf na afloop van zijn wedstrijd in een luchtig interview zijn steun aan de McLaren-coureur. Hijzelf schat zichzelf echter niet als favoriet in: "Nee, ik denk het niet! Als ik mijn winnaar moest geven, dan zeker Lando." Wat betreft winnen heeft de jonge darter wel goede papieren op het WK Darts. Hij geldt samen met land- en naamgenoot Luke Humphries als grote topfavoriet voor de titel.