Charles Leclerc komt al zijn gehele Formule 1-carrière uit als Ferrari-junior of als Ferrari-coureur. Hij waarschuwt de Italiaanse grootmacht echter dat het avontuur erop kan zitten, als er met de nieuwe technische reglementen van 2026 geen verbeteringen komen. Het mogelijk nieuwe thuis voor Leclerc? Aston Martin.

Ferrari maakte in 2025 een baalseizoen mee. Lewis Hamilton werd hun nieuwe aanwinst, maar echt een aanwinst kon je hem niet noemen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in geen enkele Grand Prix op het podium terecht - voor het eerst dat hij een seizoen zonder trofeeën meemaakte sinds zijn debuut in 2007. Leclerc deed het met zeven podiums een stuk beter, maar de vierde positie bij de constructeurs was uitermate teleurstellend, zeker aangezien Ferrari vorig jaar nog vicekampioen was geworden, vlak achter McLaren. Leclerc wordt door de constante tegenvallers nu verband gebracht bij Aston Martin, nu het management van de coureur naar verluidt een plan B aan het opstellen is voor de toekomst.

Leclerc waarschuwt Ferrari dat het nu of nooit is

"Ja, dat wel", antwoordde Leclerc op de vraag of hij nog gelooft dat hij wereldkampioen kan worden met Ferrari. Hij deelde echter een waarschuwing uit: "Maar volgend jaar wordt een cruciaal jaar." 2026 wordt een 'nu of nooit'-situatie voor de Monegask en de Scuderia. "Het is lastig, maar eerlijk gezegd is het gehele team ook tegelijkertijd heel erg gemotiveerd voor volgend jaar. Het is namelijk zo'n grote verandering en dus een enorme kans voor Ferrari om te laten zien uit welk hout ze zijn gesneden. Het is nu of nooit."

Na zeven races in 2026 weten we wie tot 2030 gaat domineren

"Dus ik hoop heel erg dat we in dit nieuwe tijdperk goed uit de startblokken komen. Dat is belangrijk voor de vier jaar daarna", vervolgde Leclerc, die een competitieve basis eist in 2026. Klopt het concept niet, dan kan je misschien tot 2029 of 2030 de WK-titel vergeten. "Rond de zesde à zevende race van volgend seizoen zullen we denk ik al een goed idee hebben over welke teams de vier jaar daarna gaan domineren."

