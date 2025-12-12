Verstappen wint actie van het jaar met inhaalmanouvere op Piastri in Imola
Max Verstappen is in de prijzen gevallen op het FIA-gala. De Nederlander was zelf weliswaar niet aanwezig, maar zijn inhaalactie op Oscar Piastri in de eerste ronde van de Grand Prix van Emilia-Romagna is uitgeroepen tot ‘actie van het jaar’.
Piastri had zichzelf dat weekend op pole position gezet en Verstappen vertrok die zondagmiddag vanaf P2. De Nederlander dook bij het doven van de startlichten direct in de slipstream van de Australiër en haalde hem met een weergaloze actie in, waarmee hij de leiding van de wedstrijd pakte, een positie die hij niet meer uit handen zou geven.
Actie van het jaar
De actie werd door diverse collega’s al als bijzonder bestempeld en ook de FIA is gecharmeerd: de inhaalmanoeuvre is uitgeroepen tot actie van het jaar.
