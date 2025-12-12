Max Verstappen heeft zich vrijdag ziekgemeld en zal dus niet aanwezig zijn bij het FIA-gala in Oezbekistan. Lewis Hamilton meldde zich in 2021 ook af bij het evenement, maar de Engelsman kreeg destijds een boete voor het verstek laten gaan van het feestje.

Tijdens het FIA-gala in Oezbekistan worden de kampioenen van de FIA in het zonnetje gezet. Lando Norris zal daar als de nieuwe Formule 1-kampioen zijn beker ophalen, terwijl McLaren de prijs voor het winnen van het constructeurskampioenschap zal ontvangen. Vicekampioen Verstappen is er niet bij; hij meldde zich vrijdag af vanwege een griepje. Oscar Piastri is inmiddels al geland in Oezbekistan en zal vanavond aanwezig zijn bij de show, die om 19.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Boete niet in lijn der verwachtingen

Verstappen lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over een eventuele straf voor het overslaan van het evenement. De Nederlander heeft zich namelijk ziekgemeld en bij overmacht kan de FIA geen straffen uitdelen. Hamilton sloeg in 2021 ook het festijn over, maar hij moest uiteindelijk een boete van 50.000 euro betalen aan de FIA. Het grote verschil was echter dat Hamilton uit protest niet kwam opdagen: het verloop van de Grand Prix van Abu Dhabi dat seizoen werd hem te veel. Het bedrag van de boete werd overigens niet geïnd door de FIA, maar direct gedoneerd aan diversiteitsprojecten in de motorsport.

