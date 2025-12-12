Rechtszaak kan winst Ben Sulayem nog terugdraaien
Hoewel de FIA vrijdag heeft aangekondigd dat de verkiezingen voor de nieuwe president zijn gewonnen door Mohammed Ben Sulayem, is de Arabier nog helemaal niet zeker van een tweede termijn. Tegenkandidaat Laura Villars is namelijk naar de rechter gestapt vanwege de in haar ogen ondemocratische selectieprocedure, waarover de Franse rechter in februari uitspraak doet.
Tijdens de algemene vergadering in Oezbekistan werd Ben Sulayem gekozen als FIA-voorzitter voor de komende vier jaar. Daarbij liet hij weten dat hij blij is dat het orgaan sinds tijden weer zwarte cijfers schrijft. Zo is het verlies van 24 miljoen euro in 2021 omgebogen naar een resultaat van 4,7 miljoen euro in 2024. Ben Sulayem wil zich daarnaast blijven inzetten voor de leden wereldwijd.
Selectieprocedure FIA-verkiezingen
Villars was een van de kandidaten die zich had aangemeld bij de FIA, maar zij kreeg het team om haar heen niet rond. Zo waren er secretarissen nodig die uit elke regio van de wereld moesten komen, maar in Zuid-Amerika was alleen Fabiane Ecclestone beschikbaar en zij had zich al gecommitteerd aan Ben Sulayem. Daardoor had Villars geen beschikbare kandidaat en is zij na meerdere gesprekken met de FIA naar de rechter gestapt.
Spoedprocedure
Begin december is er uitspraak gedaan in een spoedprocedure, zo meldt FIAForward. Daarbij is geoordeeld dat de zaak niet in een spoedprocedure kan worden behandeld. Daarom vindt op 16 februari 2026 de eerste zitting plaats voor de Franse rechtbank. De uitspraak kan de uitslag van de verkiezingen nog terugdraaien, maar voorlopig is Ben Sulayem verzekerd van een tweede termijn.
