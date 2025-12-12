Mohammed Ben Sulayem herkozen als president van de FIA

Mohammed Ben Sulayem (64) is vandaag officieel herkozen als president van de FIA, zo heeft de autosportbond zojuist bekendgemaakt. Als een verrassing komt de uitslag niet, want de Emirati was de enige kandidaat voor de functie. Ben Sulayem zal nu beginnen aan zijn tweede termijn van vier jaar.

Tijdens de algemene vergadering in Tasjkent in de Republiek van Oezbekistan werd Ben Sulayem gekozen als FIA-president voor de komende vier jaar. Er was flink wat kritiek op deze presidentsverkiezing, want tegenstanders van Ben Sulayem werd het vrijwel onmogelijk gemaakt om mee te doen. De 64-jarige topman ging dan ook als enige beschikbare kandidaat richting de verkiezingen. De uitslag is dan ook weinig verrassend. De FIA zelf is erg verheugd met de herkozen Ben Sulayem, zo laat men weten in een rondgestuurd persbericht.

FIA is Ben Sulayem dankbaar voor "sterkste financiële resultaat" in 10 jaar

"De afgelopen vier jaar heeft de FIA ​​een brede transformatie ondergaan, waarbij het bestuur en de bedrijfsvoering zijn verbeterd en de financiële gezondheid van de federatie is hersteld", zo klinkt het. "Deze veranderingen hebben de positie van de FIA ​​als wereldwijde overkoepelende organisatie voor de autosport en als toonaangevende autoriteit op het gebied van veilige, duurzame en betaalbare mobiliteit versterkt. Onder leiding van Mohammed Ben Sulayem heeft de FIA ​​een verlies van € 24,0 miljoen in 2021 omgezet in een robuust operationeel resultaat van € 4,7 miljoen in 2024, het sterkste financiële resultaat dat de federatie in bijna 10 jaar heeft behaald."

Ben Sulayem bedankt FIA-leden voor vertrouwen

Ben Sulayem zelf is blij dat de FIA-leden "hun massale stem" en "het vertrouwen" wederom aan hem hebben gegeven. "Het is een ware eer om FIA-president te zijn, en ik zet me volledig in om te blijven presteren voor de FIA, voor de autosport, voor mobiliteit en voor onze lidclubs in elke regio ter wereld", zo liet hij weten.

