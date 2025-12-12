Hoewel er dit seizoen af en toe wat modder heen en weer werd gegooid tussen Lando Norris en Max Verstappen, onthult de kampioen van 2025 dat het duo diep van binnen enorm veel respect voor elkaar heeft. Norris benadrukt dat hij prima kan opschieten met Verstappen, maar dat de kleine ruzietjes er zullen blijven bestaan; het duo bevindt zich nu eenmaal in elkaars vaarwater.

Norris kon vorig jaar al ruiken aan de wereldtitel, maar die ging uiteindelijk naar Verstappen. Dit jaar was het wel raak voor de Engelsman, die uiteindelijk twee punten meer dan zijn rivaal uit Nederland wist te pakken. In het verleden gaf Verstappen veelvuldig aan dat Norris een maatje van hem was, maar vorig jaar gingen er af en toe wat opmerkingen over en weer.

Veel respect tussen Norris en Verstappen

Norris blikt in gesprek met Sky Sports F1 terug op die opmerkingen en stelt dat dit losstaat van hun vriendschap. “Iedereen weet dat ik goed om kan gaan met Max. We hebben onze gevechten gehad en onze kleine ruzietjes, maar diep van binnen hebben we respect voor elkaar. Dat is het belangrijkste: heel veel respect voor elkaar,” legt Norris uit.

Het spel binnen de Formule 1

Mochten Red Bull en McLaren de komende jaren ook aan de top van het veld staan, dan sluit Norris niet uit dat de opmerkingen weer terugkeren. Toch benadrukt hij dat het niet persoonlijk moet worden opgevat. “We zullen altijd dingen blijven zeggen om elkaar aan te vallen, te irriteren of te frustreren; dat is onderdeel van het spel. Maar als mensen kunnen wij prima met elkaar omgaan. We hebben dezelfde ambities en daarom veel respect voor elkaar, wat iedereen er ook van zegt,” aldus Norris.

