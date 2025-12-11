McLaren-CEO Zak Brown had in Abu Dhabi de eer om Lando Norris na het vallen van de vlag als eerste te feliciteren met de behaalde wereldtitel. De Amerikaan deed dat op geheel eigen wijze en legt bij Capital uit hoe hij daarop kwam.

De eerste boordradio na het behalen van een kampioenschap blijft vaak in het geheugen gegrift. Brown nam in Abu Dhabi contact op via de boordradio en zei: “Lando, dit is Zak van McLaren. Is dit de wereldkampioen-hotline?” Waarop Norris in tranen uitbarstte.

Artikel gaat verder onder video

Boordradio

In gesprek met het medium legt Brown uit dat hij van tevoren geen riedeltje had ingestudeerd en dat dit spontaan uit hem kwam. “Nee, het ging gewoon vanzelf. Hetzelfde met Oscar. Ik denk niet dat dat is uitgezonden. Maar ik wilde met beide mannen praten. Dat heb ik ook gedaan nadat we vorig jaar het constructeurskampioenschap hadden gewonnen,” legt de CEO uit. Daarnaast kon er ook nog wel een grapje vanaf: “Ik denk dat hij daar stond te huilen. Wat een watje.”

Gerelateerd