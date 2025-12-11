Brown verklaart boordradio aan Norris na pakken wereldtitel: "Ging gewoon vanzelf"
Brown verklaart boordradio aan Norris na pakken wereldtitel: "Ging gewoon vanzelf"
McLaren-CEO Zak Brown had in Abu Dhabi de eer om Lando Norris na het vallen van de vlag als eerste te feliciteren met de behaalde wereldtitel. De Amerikaan deed dat op geheel eigen wijze en legt bij Capital uit hoe hij daarop kwam.
De eerste boordradio na het behalen van een kampioenschap blijft vaak in het geheugen gegrift. Brown nam in Abu Dhabi contact op via de boordradio en zei: “Lando, dit is Zak van McLaren. Is dit de wereldkampioen-hotline?” Waarop Norris in tranen uitbarstte.
Boordradio
In gesprek met het medium legt Brown uit dat hij van tevoren geen riedeltje had ingestudeerd en dat dit spontaan uit hem kwam. “Nee, het ging gewoon vanzelf. Hetzelfde met Oscar. Ik denk niet dat dat is uitgezonden. Maar ik wilde met beide mannen praten. Dat heb ik ook gedaan nadat we vorig jaar het constructeurskampioenschap hadden gewonnen,” legt de CEO uit. Daarnaast kon er ook nog wel een grapje vanaf: “Ik denk dat hij daar stond te huilen. Wat een watje.”
Gerelateerd
Net binnen
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris, ‘Red Bull gaat Marko niet vervangen’ | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Brown verklaart boordradio aan Norris na pakken wereldtitel: "Ging gewoon vanzelf"
- 1 uur geleden
- 1
F1 en FIA werken aan vereenvoudiging van 2026-termen voor fans
- 2 uur geleden
F1 introduceert déze nieuwe foefjes om in te halen in 2026 | GPFans Special
- 3 uur geleden
- 2
'Newey blokkeert komst Horner naar Aston Martin'
- 3 uur geleden
- 1
Verstappen spreekt Red Bull-personeel toe op hoofdkantoor: 'We kunnen enorm trots zijn'
- Vandaag 18:11
- 1
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- Vandaag 09:40
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december