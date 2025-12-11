close global

Lando Norris celebrated his F1 title win on the podium at the Abu Dhabi GP

Brown verklaart boordradio aan Norris na pakken wereldtitel: "Ging gewoon vanzelf"

Remy Ramjiawan
McLaren-CEO Zak Brown had in Abu Dhabi de eer om Lando Norris na het vallen van de vlag als eerste te feliciteren met de behaalde wereldtitel. De Amerikaan deed dat op geheel eigen wijze en legt bij Capital uit hoe hij daarop kwam.

De eerste boordradio na het behalen van een kampioenschap blijft vaak in het geheugen gegrift. Brown nam in Abu Dhabi contact op via de boordradio en zei: “Lando, dit is Zak van McLaren. Is dit de wereldkampioen-hotline?” Waarop Norris in tranen uitbarstte.

Boordradio

In gesprek met het medium legt Brown uit dat hij van tevoren geen riedeltje had ingestudeerd en dat dit spontaan uit hem kwam. “Nee, het ging gewoon vanzelf. Hetzelfde met Oscar. Ik denk niet dat dat is uitgezonden. Maar ik wilde met beide mannen praten. Dat heb ik ook gedaan nadat we vorig jaar het constructeurskampioenschap hadden gewonnen,” legt de CEO uit. Daarnaast kon er ook nog wel een grapje vanaf: “Ik denk dat hij daar stond te huilen. Wat een watje.”

