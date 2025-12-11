Max Verstappen heeft het Red Bull-personeel in Milton Keynes toegesproken na het seizoen 2025. De Nederlander was in Abu Dhabi al enorm trots op zijn team en onderstreepte die woorden op het hoofdkantoor. Daarbij wijst hij op de moeilijke momenten die binnen één seizoen zijn opgelost, iets waar andere teams soms twintig jaar over doen.

Verstappen begon het seizoen met een RB21 waarvan het werkvenster enorm lastig te vinden was. Daardoor ontbrak het aan balans in de wagen en moest Verstappen vooral om het onderstuur heen rijden. Toch werden er diverse overwinningen geboekt en polepositions neergezet, maar de titelstrijd leek vooral tussen het duo van McLaren te gaan. In de tweede helft van het seizoen maakten zij echter fouten, kenden ze technische pech en kreeg Verstappen ineens weer zicht op de titel. Uiteindelijk ging deze alsnog naar Lando Norris en werd Verstappen als vicekampioen afgevlagd, op slechts twee punten achterstand.

Red Bull is een lastige periode te boven gekomen

De Nederlander sprak in Milton Keynes het personeel toe en benadrukte dat het team zichzelf op de borst mag slaan voor hoe het samen uit een lastige periode is gekomen. “Iedereen is elke dag, ook op de fabriek, enorm belangrijk in het behalen van dit succes. Dat geldt zeker voor een seizoen zoals dit, waarin we een moeilijke tijd kenden en we met elkaar zaten opgescheept, maar het toch lieten werken,” opent Verstappen.

'Titel verliezen op twee punten is klote'

De titel kwam weer in zicht, mede door fouten van McLaren. Verstappen had een reële kans op zijn vijfde titel, maar kwam twee punten tekort. “Ja, ik weet dat het enorm klote is om met twee punten verschil te verliezen, maar tegelijkertijd kunnen we enorm trots zijn op het feit dat we uit die lastige momenten zijn gekomen, weer zijn gaan winnen en dat allemaal binnen één seizoen,” legt hij uit. Niet elk team weet zich namelijk binnen een jaar terug te vechten naar de top: “Sommige teams doen dat pas in het seizoen erna, of zelfs pas na twintig jaar. Het is gewoon enorm indrukwekkend om dat te zien, en voor mij geldt dat ik erg trots ben dat ik hiervan deel mag uitmaken. Het is eerlijk gezegd mijn tweede familie.”

