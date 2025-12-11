close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
helmut marko, sebastian vettel

Vettel doet diepe buiging voor Marko: 'Architect van succes bij Red Bull Racing'

Vettel doet diepe buiging voor Marko: 'Architect van succes bij Red Bull Racing'

Remy Ramjiawan
helmut marko, sebastian vettel

Sebastian Vettel doet een diepe buiging voor de vertrokken adviseur van Red Bull Racing, Helmut Marko. Seb stelt dat de 82-jarige Oostenrijker de architect is geweest van het huidige succes van het team en onthult dat het bericht van diens vertrek voor hem als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Hoewel Christian Horner de afgelopen twintig jaar de teambaas en CEO van Red Bull Racing was, trok Marko achter de schermen stevig aan de touwtjes als het ging om de aanstelling van coureurs. Dat leidde soms tot rigoureuze beslissingen, maar tegelijkertijd hebben heel wat talenten, mede dankzij het vertrouwen dat Marko in hen stelde, hun debuut kunnen maken.

Marko architect van succes

Tegenover F1-Insider legt de viervoudig wereldkampioen uit dat het nieuws hem toch wel verraste: “Ik was net zo verrast als iedereen. Ik wens Helmut natuurlijk het allerbeste voor de toekomst en hij gaat een welverdiend pensioen in,” legt hij uit. Daarnaast is hij de prestaties van Marko niet vergeten: “Hij is de architect van het succes bij Red Bull Racing, maar ook bij Toro Rosso.”

Meer verantwoordelijkheid dan alleen de coureurs

Marko was daarnaast niet alleen verantwoordelijk voor de samenstelling van de coureurs, maar speelde ook een grote rol in interne besluitvorming. “Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de coureurs, maar nam ook veel belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de samenstelling van het personeel en de strategie,” aldus Vettel.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Helmut Marko Sebastian Vettel

Net binnen

Verstappen spreekt Red Bull-personeel toe op hoofdkantoor: 'We kunnen enorm trots zijn'
Max Verstappen

Verstappen spreekt Red Bull-personeel toe op hoofdkantoor: 'We kunnen enorm trots zijn'

  • 2 minuten geleden
Vettel doet diepe buiging voor Marko: 'Architect van succes bij Red Bull Racing'
Vettel & Marko

Vettel doet diepe buiging voor Marko: 'Architect van succes bij Red Bull Racing'

  • 41 minuten geleden
Verstappen wijst naar Lambiase: 'Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem als een vriend'
Max Verstappen

Verstappen wijst naar Lambiase: 'Hij is mijn race-engineer, maar ik zie hem als een vriend'

  • 1 uur geleden
Wolff is soms te hard richting Antonelli:
Toto Wolff

Wolff is soms te hard richting Antonelli: "Dan vergeet ik dat ik met een kind praat"

  • 2 uur geleden
Veerman kan genieten van Verstappen: 'Die Norris is dan vaak aan het janken'
Joey Veerman

Veerman kan genieten van Verstappen: 'Die Norris is dan vaak aan het janken'

  • 3 uur geleden
  • 2
 Corceiro blikt terug op kus met Norris en kritiek op Verstappen:
Lando Norris

Corceiro blikt terug op kus met Norris en kritiek op Verstappen: "Ik negeer het"

  • Vandaag 13:27
  • 7
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x