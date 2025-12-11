Sebastian Vettel doet een diepe buiging voor de vertrokken adviseur van Red Bull Racing, Helmut Marko. Seb stelt dat de 82-jarige Oostenrijker de architect is geweest van het huidige succes van het team en onthult dat het bericht van diens vertrek voor hem als een donderslag bij heldere hemel kwam.

Hoewel Christian Horner de afgelopen twintig jaar de teambaas en CEO van Red Bull Racing was, trok Marko achter de schermen stevig aan de touwtjes als het ging om de aanstelling van coureurs. Dat leidde soms tot rigoureuze beslissingen, maar tegelijkertijd hebben heel wat talenten, mede dankzij het vertrouwen dat Marko in hen stelde, hun debuut kunnen maken.

Marko architect van succes

Tegenover F1-Insider legt de viervoudig wereldkampioen uit dat het nieuws hem toch wel verraste: “Ik was net zo verrast als iedereen. Ik wens Helmut natuurlijk het allerbeste voor de toekomst en hij gaat een welverdiend pensioen in,” legt hij uit. Daarnaast is hij de prestaties van Marko niet vergeten: “Hij is de architect van het succes bij Red Bull Racing, maar ook bij Toro Rosso.”

Meer verantwoordelijkheid dan alleen de coureurs

Marko was daarnaast niet alleen verantwoordelijk voor de samenstelling van de coureurs, maar speelde ook een grote rol in interne besluitvorming. “Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de coureurs, maar nam ook veel belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de samenstelling van het personeel en de strategie,” aldus Vettel.

