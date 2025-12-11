Peter Windsor heeft in een interview op YouTube zijn twijfels geuit over het huidige puntensysteem in de Formule 1. Hij stelt dat het systeem niet de beste coureur beloont en pleit voor een terugkeer naar een systeem dat de meeste racewinsten beloont. De analist roept fans op om te protesteren als ze het met hem eens zijn.

De analist stelt dat de wereldtitel vaak niet de beste coureur weerspiegelt. Hij noemt voorbeelden uit het verleden, zoals Jody Scheckter in 1979 en Denny Hulme in 1967, die wereldkampioen werden zonder de beste coureur van het jaar te zijn. Volgens Windsor is de wereldtitel meer een marketinginstrument dan een echte graadmeter van talent. Windsor haalt historische voorbeelden aan om zijn punt te maken. Hij verwijst naar Stirling Moss, die altijd zei dat het puntensysteem belachelijk was en dat het als coureur er niet om draait dat je voor punten rijdt, maar om het winnen van races. "Stirling Moss, je had helemaal gelijk! Lando Norris won het kampioenschap wel op basis van punten, maar wie won de meeste races? Max Verstappen. Wie had de meeste polepositions? Max Verstappen", zo stelt Windsor.

Verstappen versus Norris

Windsor legt de nadruk op de prestaties van Verstappen in vergelijking met die van Norris. Hij wijst erop dat Norris niet zo compleet is als Verstappen, vooral niet in regenachtige omstandigheden. "Het is ook de vraag of Norris een mooiweerrijder is. Ik denk dat hij dat wel is. Als de baan nat is, zal Max hem altijd verslaan", zo stelt Windsor. Hij vergelijkt Norris met eerdere wereldkampioenen zoals Mike Hawthorne en Keke Rosberg, die ook niet uitblonken in regenachtige omstandigheden.

Windsor roept fans op tot protest

Windsor concludeert dat hoewel Norris de wereldtitel heeft gewonnen, Verstappen de titel van coureur van het jaar verdient. Hij roept fans op om te protesteren tegen het huidige systeem als ze het er niet mee eens zijn. "De mensen die het voor het zeggen hebben pakken graag groot uit met wie de wereldkampioen is. Dat wordt enorm overdreven. Zoals ik al zei: wie won de meeste races in 2025? Max Verstappen", zo stelt Windsor.

