Toto Wolff gaat zelf niet mee in de verhalen dat het team van Mercedes de grote favoriet zou zijn voor volgend seizoen. Wel erkent de teambaas dat zijn uitspraak dat de nieuwe generatie bolides een topsnelheid van 400 kilometer per uur kan halen, misschien een beetje overdreven was.

De Formule 1 staat voor het eerst sinds 2022 aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de sport. De technische en motorische reglementen gaan vanaf komend seizoen op de schop, waarmee een nieuwe generatie auto's zijn intrede zal maken. Een aantal van de grootste veranderingen is de verdeling tussen het elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, wat op 50/50 komt te liggen. Daarnaast verschijnt er actieve aerodynamica op de auto's en verdwijnt het DRS-systeem. In plaats daarvan krijgen de coureurs de beschikking over de Manual Override Mode (MOM), waarmee het vermogen tijdelijk van een extra boost wordt voorzien.

Mercedes op voorhand de favoriet

Aangezien de teams op motorisch vlak in principe vanaf nul beginnen, wordt er reikhalzend uitgekeken naar de pikorde van volgend seizoen. Het is immers niet ondenkbaar dat één van de grote teams de plank misslaat en met een forse achterstand aan het nieuwe tijdperk begint. Vraagtekens zijn er ook bij Red Bull Racing, dat in samenwerking met Ford voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij gaat rijden. Op voorhand lijkt de grote favoriet het team van Mercedes te zijn. Zij domineerden immers van 2014 tot 2021 in de sport, toen de motorische reglementen ook op de schop gingen.

Toto Wolff wil niets weten van favorietenrol

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zelf echter niets weten van die favorietenrol: "We zijn nooit te zelfverzekerd", vertelt hij in de podcast Beyond the Grid. "Het glas is altijd half leeg. Dit jaar was McLaren het betere team, terwijl zij met een Mercedes-motor rijden." Zelfs als de Mercedes-krachtbron dominant zou zijn, is dat volgens de Oostenrijker dus geen garantie voor succes: "Dan moet je nog steeds McLaren, Williams en Alpine verslaan. We laten ons daarom niet meeslepen door geruchten die bij de kapper zijn besproken."

Grootspraak over 2026-motor

Wolff haalde eerder de krantenkoppen door juist wel hoog van de toren te blazen over de Mercedes-motor. Zo beweerde hij halverwege het afgelopen seizoen dat simulaties lieten zien dat de auto's vanaf volgend jaar zomaar eens topsnelheden van 400 kilometer per uur kunnen halen. Een uitspraak waar Max Verstappen hard om moest lachen: "Misschien de motor van Toto wel, ja", klonk het toen. Inmiddels erkent Wolff dat dat wellicht iets te hoog was ingezet: "Mensen waren heel negatief over de auto's van volgend jaar, terwijl het eigenlijk echt goede technologie is. Ik had het gevoel dat we de motor een beetje een marketingboost moesten geven."

