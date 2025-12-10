Verstappen meldt zich in Milton Keynes voor afsluiting seizoen
Voor Max Verstappen zijn de laatste formaliteiten van het seizoen 2025 inmiddels afgehandeld. De Nederlander was woensdag in Milton Keynes om samen met het team nog even de nodige kiekjes te maken, om daarna te kunnen genieten van de winterstop, hoewel die dit jaar niet heel lang zal duren.
Verstappen wist zijn titel in 2025 niet te verdedigen; die ging namelijk naar Lando Norris, die in Abu Dhabi zijn allereerste kampioenschap vierde. Red Bull kende een wisselvallig seizoen en sloot dat af als derde, slechts 18 punten achter nummer twee, Mercedes. Yuki Tsunoda speelde verder een bijrol en staat als zeventiende in het kampioenschap met 33 punten.
Seizoen afsluiten
De pijlen zijn inmiddels gericht op 2026, maar niet voordat het team samen nog even het seizoen heeft afgesloten.
