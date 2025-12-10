Het klinkt misschien raar, maar Max Verstappen is na het verliezen van het wereldkampioenschap dit jaar blijer dan na het winnen van het wereldkampioenschap vorig jaar. Het grote verschil is dat hij zonder zorgen over zichzelf aan 2026 gaat beginnen, zo verklaarde hij na de F1 Grand Prix van Abu Dahbi afgelopen zondag.

Tussen de Oostenrijkse Grand Prix van 2024 en de Dutch Grand Prix van 2025 - in totaal 29 raceweekenden - zegevierde Verstappen slechts vier keer. Vorig jaar had hij gelukkig een voorsprong opgebouwd die groot genoeg was om Lando Norris van zich af te houden in de strijd om de titel. Maar de problemen bij Red Bull Racing, voornamelijk wat betreft het nauwe werkvenster van de bolide, kwamen bij de start van 2025 weer terug. In plaats van dat hij in de slotfase van het seizoen moest verdedigen ten opzichte van McLaren, moest hij in de slotfase nu juist in de aanval. Ook al won hij vorig jaar en verloor hij dit jaar, toch blikt Verstappen meer tevreden terug op dit jaar.

Verstappen voelt zich nu beter dan na 2024

"Ik bedoel, uiteindelijk was het natuurlijk fijner geweest als ik het kampioenschap had gewonnen", begon Verstappen tegenover de aanwezige media op het Yas Marina Circuit. "Maar eerlijk gezegd, ik zit hier nu waarschijnlijk met een beter gevoel dan wat ik vorig jaar rond deze tijd had. De tweede helft van vorig jaar was namelijk nogal lastig soms. Dus we waren, ik zou zeggen, een jaar aan het worstelen: de tweede helft van vorig jaar en de eerste helft van dit jaar. Maar ik voel me nu eigenlijk veel beter."

Zonder zorgen beginnen aan seizoen 2026

"Uiteraard is het jammer om de titel mis te lopen, maar tegelijkertijd dacht ik heel lang niet eens na over de titel", vervolgde de Limburger. "Voor mijn gevoel zat ik er nooit bij tot een aantal races terug. Dat is wel gek om te bedenken. Maar goed, je kunt je trots op verschillende manieren uiten. Ik ben tevreden met mezelf en ik hoef me volgend jaar geen zorgen te maken over mijn skills of wat dan ook. Dus ja, ik voel me goed."

