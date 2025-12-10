Norris lijkt sterke drank te drinken tijdens interviews in Abu Dhabi

Lando Norris (26) kroonde zich afgelopen zondag tot de nieuwe F1-wereldkampioen. De Brit finishte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi als derde en dat was voldoende om rivaal Max Verstappen voor te blijven in het klassement. Maar voordat het echte feestgedruis kon losbarsten, moest Norris nog een paar interviews geven. Dat deed hij echter al wel met wat sterke drank in z'n hand - zo leek het.

Norris heeft er lang op moeten wachten, maar in Abu Dhabi was het dan eindelijk zover. Doordat de Brit zichzelf richting het podium wist te rijden, maakte de overwinning van Verstappen niets meer uit met het oog op de titelstrijd. De derde plek was voor Norris voldoende om het WK definitief binnen te slepen. En dat is reden voor een feestje. Echter, er stonden na afloop van de race ook nog enkele verplichtingen op het programma - zoals met de pers. Met een blik Monster Energy, de sponsor van McLaren, verscheen Norris in het vierkantje. Maar zat er wel daadwerkelijk een energiedrankje in het blikje? Het leek er namelijk op dat Norris met iets sterkers richting het persmoment was gekomen.

Nam Norris vodka mee naar het vierkantje?

Norris stond bij de microfoons en kreeg daar een vraag over wat het kampioenschap voor hem betekent. Terwijl de vraag gesteld wordt, is te zien hoe Norris een blik van Monster Energy naar z'n mond brengt en een slok neemt. Maar afgaande op het gezicht dat Norris trekt na de slok, mag worden aangenomen dat de inhoud van het blikje niet was wat de buitenkant deed vermoeden. Na het nemen van de slok trekt Norris een zuur gezicht en lijkt hij z'n best te moeten doen om niet over z'n nek te gaan. Het viel de journaliste ook op. "Dat moet wel heel sterk zijn, haha", zo klinkt het. Norris probeert zich te herpakken en grapt vervolgens: "Nee hoor, het is gewoon heel erg lekker." De beelden gingen vervolgens als een lopend vuurtje over social media.

