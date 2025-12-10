Ontzettend veel mensen staan versteld van het seizoen wat Max Verstappen dit jaar heeft meegemaakt. De Red Bull Racing-coureur wist zijn achterstand in het wereldkampioenschap terug te brengen van 104 naar 2 punten tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi en liep de titel dus nét mis. De commentatoren van beIN SPORTS, die de uitzendrechten in het Midden-Oosten hebben, waren lovend over Verstappen.

Verstappen en Red Bull leken tijdens de zomerstop het gevecht tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri te hebben opgegeven na een rampzalige race in Hongarije. Puur op snelheid kwam hij 1 minuut en 12 seconden achter te liggen en kwam hij als negende aan de finish. Toch werkte de Nederlander samen met de energiedrankfabrikant stug door met upgrades voor de RB21 en met het finetunen van de afstelling. Na zijn thuisrace op Zandvoort lag Verstappen 104 punten achter. Door alleen nog maar op het podium te finishen en vaker wel dan niet de zege te pakken, bracht hij de marge op het Yas Marina Circuit terug tot 2 punten.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen weerstond ongelooflijk zware tegenslagen

"Dit is Max, een coureur die nooit heeft geleerd wat het betekent om op te geven", begonnen de commentatoren in de slotfase van de seizoensfinale in Abu Dhabi. "Vanaf de eerste ronde van dit seizoen, vanaf het eerste moment dat hij de baan op ging heeft hij gevochten. Hij moest van alles zien te overwinnen en hij hield voet bij stuk. In deze sport zijn er dagen waarop een coureur niet beoordeeld wordt op zijn aantal overwinningen, maar door hoe vaak hij opstaat, nadat hij is gevallen. Max bereikt zo'n definiërend moment vandaag. Hij vocht tot het allerlaatste sprankje hoop. Hij heeft alles gegeven en weerstond de tegenslagen waar anderen door vernietigd zouden zijn geworden."

© Red Bull Content Pool

Arabische commentatoren bedanken Verstappen voor de comeback

"Vandaag komt de droom van een vijfde [wereldkampioenschap] ten einde voor Max, maar dit is niet het einde van een zwakke man", werd er in de laatste ronde vervolgd. "Het is het einde van een hoofdstuk van een vechter, uitgeput door de aanval en door de strijd, maar zijn verlangen om weer op te staan is nooit weggegaan. En wie Max kent, weet dat het vuur om [in 2026] opnieuw voor de titel te vechten weer zal ontbranden. Bedankt voor dit seizoen, Max, en bedankt voor deze comeback - een comeback die jouw fans misschien niet de titel heeft gegeven, maar je hebt hen wel de geest van een kampioen laten zien, onverzettelijk en nooit opgevend. Je hebt hen een verhaal gegeven om ooit op een dag aan hun kinderen te vertellen, een verhaal van iemand die meer dan honderd punten achterlag en desondanks terugkwam en vocht tot de allerlaatste ronde."

Gerelateerd