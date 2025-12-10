Ralf Schumacher is van mening dat alhoewel Lando Norris dit jaar het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam heeft geschreven, het overduidelijk is dat Max Verstappen de beste rijder uit het veld is.

Lando Norris kwam in Abu Dhabi als derde over de streep, en wist daarmee zijn eerste wereldtitel in de sport veilig te stellen. Max Verstappen won de race op Yas Marina, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap uit het vuur te slepen. Daar zal de Nederlander zelf niet lang wakker van liggen. Verstappen liet na afloop vooral weten ontzettend trots te zijn op zijn team en de inhaalslag die ze hebben weten te maken. In Zandvoort stond hij immers nog 104 punten achter op de klassementsleider.

Verstappen duidelijk de beste rijder volgens Schumacher

Daags na afloop houden veel analisten er dan ook dezelfde mening op na: Norris is de wereldkampioen, maar Verstappen is de morele winnaar. Dat vindt ook Ralf Schumacher: "Je moet concluderen dat Verstappen de beste coureur uit de Formule 1 is. Dat is gewoon zo", klinkt het in de podcast Boxengasse. "Als je er zo naar kijkt, heeft de beste coureur dit jaar niet gewonnen. Dat moet je keihard zo zeggen."

Verschillende factoren

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Maar daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor: de auto over het hele seizoen, de herstructurering binnen het team, dat ze in feite weer opnieuw moesten beginnen. Verstappen is een echte leider geworden. Hij stond eerst een beetje alleen als rijder, nu is het een eenheid."

