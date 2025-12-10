Schumacher: "De beste coureur heeft dit jaar niet gewonnen, dat is gewoon zo"
Schumacher: "De beste coureur heeft dit jaar niet gewonnen, dat is gewoon zo"
Ralf Schumacher is van mening dat alhoewel Lando Norris dit jaar het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam heeft geschreven, het overduidelijk is dat Max Verstappen de beste rijder uit het veld is.
Lando Norris kwam in Abu Dhabi als derde over de streep, en wist daarmee zijn eerste wereldtitel in de sport veilig te stellen. Max Verstappen won de race op Yas Marina, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap uit het vuur te slepen. Daar zal de Nederlander zelf niet lang wakker van liggen. Verstappen liet na afloop vooral weten ontzettend trots te zijn op zijn team en de inhaalslag die ze hebben weten te maken. In Zandvoort stond hij immers nog 104 punten achter op de klassementsleider.
Verstappen duidelijk de beste rijder volgens Schumacher
Daags na afloop houden veel analisten er dan ook dezelfde mening op na: Norris is de wereldkampioen, maar Verstappen is de morele winnaar. Dat vindt ook Ralf Schumacher: "Je moet concluderen dat Verstappen de beste coureur uit de Formule 1 is. Dat is gewoon zo", klinkt het in de podcast Boxengasse. "Als je er zo naar kijkt, heeft de beste coureur dit jaar niet gewonnen. Dat moet je keihard zo zeggen."
Verschillende factoren
De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Maar daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor: de auto over het hele seizoen, de herstructurering binnen het team, dat ze in feite weer opnieuw moesten beginnen. Verstappen is een echte leider geworden. Hij stond eerst een beetje alleen als rijder, nu is het een eenheid."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen blijer met verlies 2025 dan winst 2024 en legt uit: "Gek om te bedenken"
- 22 minuten geleden
- 1
Grote vragen bij 2026-motoren: 'Hoe betrouwbaar zijn ze?' l GPFans Raceteam
- 50 minuten geleden
Verstappen uitgeroepen tot beste Formule 1-coureur van seizoen 2025
- 1 uur geleden
- 2
Wanneer zijn de Formule 1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?
- 1 uur geleden
Arabische tv lovend over Verstappen: 'Dit gaan jouw fans later aan hun kinderen vertellen'
- 2 uur geleden
- 1
'Uitspraken Marko over Antonelli in Qatar waren de druppel voor Red Bull-top'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november