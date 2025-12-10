Marko rekent af met bijzonder Dunne-gerucht: 'Verzonnen door Britse pers'
Marko rekent af met bijzonder Dunne-gerucht: 'Verzonnen door Britse pers'
Helmut Marko gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing en dat is naar eigen zeggen allemaal in goede harmonie gegaan. Volgens recente geruchten zou hij echter op eigen houtje Alex Dunne hebben getekend, wat voor veel commotie gezorgd zou hebben. Marko zelf maakt daar nu korte metten mee.
Op dinsdagmiddag kwam Marko naar buiten met de definitieve bevestiging dat hij zijn rol als Red Bull-adviseur achter zich laat. Daarmee komt er een einde aan een dienstverband van maar liefst twintig jaar bij de Oostenrijkse renstal. Volgens diverse geruchten de afgelopen dagen had zijn vertrek onder meer te maken met een opmerkelijke actie, waarbij hij op eigen houtje diverse coureurs een contract zou hebben aangeboden.
Dunne gecontracteerd
Nadat Christian Horner werd ontslagen en Laurent Mekies werd aangesteld als de nieuwe CEO en teambaas, dacht Marko dat hij het alleen voor het zeggen had, zo werd eerder bij De Limburger uitgelegd. "Zo tekende hij in de zomer op eigen initiatief Arvid Lindblad voor Racing Bulls, terwijl daar intern bij Red Bull nog lang geen beslissing over was genomen. Marko trok zich niets aan van de kritiek en tekende later dit jaar nóg een junior in de vorm van Alexander Dunne. Een omstreden deal omdat Marko wist dat door de aandeelhouders, teambaas Laurent Mekies en [Red Bull GmbH-CEO Oliver] Mintzlaff al was besloten dat Dunne geen optie zou zijn voor het opleidingsprogramma."
Niks van waar
Volgens de geruchten zou Marko dus op eigen houtje Dunne hebben laten tekenen, waardoor dit contract later weer ontbonden zou moeten worden, iets dat volgens de berichtgeving Red Bull enkele tonnen gekost zou hebben. Een opmerkelijk gerucht, maar Marko probeert dat zelf nu met een korte reactie bij Kleine Zeitung recht te zetten. Hij krijgt de vraag of hij inderdaad contact heeft gehad met andere teams en of hij juniorcoureurs heeft gecontracteerd: "Nee, ik heb met geen enkel ander team contact gehad. Het zijn allemaal maar onzinnige geruchten, die door de Britse pers worden verspreid."
