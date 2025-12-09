close global

Hirakawa crashes in post-season Abu Dhabi test

Brian Van Hinthum
Jak Crawford heeft de laatste F1-testdag van het jaar in Abu Dhabi als snelste afgesloten. De Aston Martin-junior klokte een fraaie tijd van 1.23.766. Andrea Kimi Antonelli, rijdend voor Mercedes, was de snelste in een 'mule car' en probeerde de nieuwe 2026-banden uit.

De testdag op het Yas Marina Circuit stond in het teken van de toekomst, met name voor Pirelli. Sommige teams had namelijk een mule car ter beschikking om de nieuwe banden van Pirelli voor 2026 uit te gaan testen. De auto’s zijn aangepast om de downforceniveaus van 2026 na te bootsen. Daarnaast kregen de rookies de kans om wat rijtijd te vergaren tijdens de young driver test.

Verstappen en Russell ontbreken

Dat ging allemaal zonder Max Verstappen en George Russell, die niet aanwezig waren op de test. In plaats daarvan kwam Isack Hadjar in actie voor Red Bull Racing in de mule car, terwijl Ayumu Iwasa als rookie in actie kwam voor de formatie uit Milton Keynes. Bij Mercedes was Antonelli de hele dag actief en testte hij met een speciale voorvleugel die volgend jaar gebruikt gaat worden. Die voorvleugel kan op rechte stukken van de baan naar een low downforce en low drag-stand geschakeld worden.

Uitslag

Het verschil tussen de mule cars en de auto’s voor de rookies was groot. De rookies, die met meer downforce en de 2025-banden reden, klokten de beste tijden. Luke Browning zette in de ochtend een tijd van 1.23.920 neer in zijn Williams. Later op de dag wist Crawford die tijd te verbeteren en de snelste tijd van de dag te pakken. Paul Aron, die voor Sauber reed, volgde hem op de tweede stek, terwijl Browning derde eindigde. Antonelli eindigde als zesde en was de beste in een mule car. Zijn tijd van 1.25.170 was bijna anderhalf seconde langzamer dan die van Crawford. Antonelli had wel actieve aerodynamica en de bandenproblematiek die Pirelli had opgelegd door de nieuwe bandendruk. Over het algemeen verliep de testdag zonder grote problemen, afgezien van een crash van Riyo Hirakawa. Zijn foutje in bocht 1 zorgde voor een rode vlag, maar hij kon snel weer verder.

