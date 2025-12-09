Gianpiero Lambiase was in tranen na afloop van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Niet per se omdat Max Verstappen het wereldkampioenschap had verloren aan Lando Norris, maar ook omdat het persoonlijk een erg zwaar jaar is geweest voor de race-engineer. Er werd gespeculeerd dat hij een nieuwe rol zou krijgen bij Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse formatie heeft nu aan GPFans laten weten dat hij gewoon aanblijft als engineer van Verstappen.

Lambiase begon zijn carrière als engineer in de Formule 1 bij Jordan in 2005 en bleef bij het in Silverstone gevestigde team tijdens de transformaties naar Midland, Spyker en Force India. Tegenwoordig kennen we het als Aston Martin. Maar hij voegde zich in 2015 bij Red Bull Racing als engineer van Daniil Kvyat. Verstappen verving Kvyat vanaf de welbekende Grand Prix van Spanje in 2016 en sindsdien horen Lambiase bijna elk raceweekend in het oor van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Toch geen nieuwe rol voor Lambiase

Lambiase miste de Grands Prix van Oostenrijk en België eerder dit jaar vanwege persoonlijke omstandigheden. Simon Rennie, hoofd van de afdeling simulation engineering, nam de plek van hem over. Naast race-engineer is Lambiase ook nog het Head of Racing bij Red Bull. Volgens het Japanse as-web zou hij bij het team hebben aangegeven over te willen stappen naar een andere rol. Lambiase zou liever in Milton Keynes op de Red Bull-campus aan de slag willen gaan vanwege die persoonlijke omstandigheden. Hij zou dan niet meer met Verstappen afreizen naar alle Grands Prix.

Red Bull Racing heeft aan GPFans bevestigd dat Lambiase echter blijft. Goed nieuws voor Verstappen, die al jaren een iconisch duo vormt met Lambiase.

Gerelateerd