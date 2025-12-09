Nico Rosberg vermoedt dat Lewis Hamilton wil stoppen met de Formule 1, maar raadt de Brit aan om dat niet te doen. De voormalig wereldkampioen, die in 2016 de titel veroverde ten koste van Hamilton, sprak zich uit over de toekomst van de Brit bij Ferrari. Rosberg stelt dat het opgeven van Hamilton een enorme teleurstelling zou zijn voor de fans.

Rosberg zegt: "Hij zit echt in een dilemma, want ik weet zeker dat hij zou willen stoppen. Ja, op een gegeven moment wil je gewoon niet meer doorgaan. Het is meedogenloos. Maar hij kan niet [stoppen], want dat zou een enorm gezichtsverlies zijn."

Rosberg benadrukt dat Hamilton al een seizoen bij Ferrari heeft voltooid. "Hij zit echt klem. Ik denk dat hij geen andere keuze heeft dan het volgend jaar opnieuw te proberen. Maar het kan natuurlijk altijd erger worden."

Bij de Britse tak van Sky Sports F1 voegt Rosberg toe: "Hij moet doorgaan, het nog een kans geven en hopen dat hij zich prettig voelt in de auto van volgend jaar. Misschien is dat een goede auto? De auto van dit jaar is dat niet."

