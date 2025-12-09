Rosberg: "Weet zeker dat Hamilton wil stoppen, maar zou enorm gezichtsverlies zijn"
Rosberg: "Weet zeker dat Hamilton wil stoppen, maar zou enorm gezichtsverlies zijn"
Nico Rosberg vermoedt dat Lewis Hamilton wil stoppen met de Formule 1, maar raadt de Brit aan om dat niet te doen. De voormalig wereldkampioen, die in 2016 de titel veroverde ten koste van Hamilton, sprak zich uit over de toekomst van de Brit bij Ferrari. Rosberg stelt dat het opgeven van Hamilton een enorme teleurstelling zou zijn voor de fans.
Rosberg zegt: "Hij zit echt in een dilemma, want ik weet zeker dat hij zou willen stoppen. Ja, op een gegeven moment wil je gewoon niet meer doorgaan. Het is meedogenloos. Maar hij kan niet [stoppen], want dat zou een enorm gezichtsverlies zijn."
Rosberg benadrukt dat Hamilton al een seizoen bij Ferrari heeft voltooid. "Hij zit echt klem. Ik denk dat hij geen andere keuze heeft dan het volgend jaar opnieuw te proberen. Maar het kan natuurlijk altijd erger worden."
Bij de Britse tak van Sky Sports F1 voegt Rosberg toe: "Hij moet doorgaan, het nog een kans geven en hopen dat hij zich prettig voelt in de auto van volgend jaar. Misschien is dat een goede auto? De auto van dit jaar is dat niet."
Gerelateerd
Net binnen
BREAKING: Red Bull GmbH bevestigt vertrek van hoofdadviseur Helmut Marko
- 2 uur geleden
- 11
Wat betekent het vertrek van Dr. Helmut Marko voor toekomst Verstappen?
- 28 minuten geleden
- 2
Mekies betreurt plotseling vertrek Marko: "Dit laat een leegte achter, we zullen hem missen"
- 1 uur geleden
Hoe Verstappen als jong jochie in beeld kwam bij Red Bull | Het Leven Van Helmut Marko
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO: F1 gaat met dít foefje het DRS-systeem vervangen in 2026 | GPFans Special
- 1 uur geleden
Dit hebben Max Verstappen en F1-collega's verdiend tijdens het seizoen van 2025
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november