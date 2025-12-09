Max Verstappen zit tijdens het Formule 1-seizoen 2027 hoe dan ook in de beste auto, concludeerden twee analisten van Sky Sports F1 na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Krijgt Red Bull Racing de nieuwe technische reglementen niet onder de knie, dan verwacht de Britse media al gauw een transfer. Martin Brundle vond deze analyse echter respectloos richting de andere teams en coureurs.

Het is eigenlijk niet te voorspellen hoe de pikorde gaat zijn volgend jaar. De technische reglementen zijn compleet op de schop gegaan. De DRS verdwijnt en maakt plaats voor actieve aerodynamica, elektrisch vermogen gaat een veel grotere rol spelen in de power unit, de auto's worden wat kleiner en de banden worden smaller, en ga zo maar door. "We weten niet wat er gaat gebeuren in 2026, maar we weten dat Max Verstappen de beste auto zal hebben in 2027. Hij heeft die luxe als het talent van deze generatie. Hij kan uit alle teams kiezen, waar hij wil rijden", merkte presentator Simon Lazenby op.

Verstappen kan uit alle teams kiezen na 2026

Nico Rosberg reageerde: "Je hebt gelijk, ik neig ernaar om het daar mee eens te zijn. Hij gaat afwachten en kijken hoe het seizoen begint volgend jaar. Vervolgens kan hij wisselen van team. Hij kan gaan naar het team dat de beste auto heeft. Hij kan uit alle teams kiezen. Ik denk zelfs dat hij een beetje ongeduldig erin zal zijn. Hij zal willen blijven winnen om dat vijfde wereldkampioenschap te pakken. Maar we moeten afwachten, Red Bull kan natuurlijk ook dominant zijn volgend jaar."

Brundle noemt analyse van Rosberg respectloos

Brundle vindt de analyse van zijn collega respectloos: "Maar hij kan niet naar McLaren, die hebben twee geweldige coureurs. Mercedes heeft George [Russell] en Kimi [Antonelli]. Waar is nog plek? Ferrari? Het is respectloos om dit te zeggen, om te zeggen over de teams: 'Oké, flikker die coureur er maar uit.'" Brundle denkt wel dat Verstappen kan kiezen tussen de F1-teams die na 2026 een zitje over hebben, maar hij ziet het niet gebeuren dat teams coureurs ontslaan puur en alleen om Verstappens handtekening te scoren.

