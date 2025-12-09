close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen and Brundle

Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."

Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."

Vincent Bruins
Verstappen and Brundle

Max Verstappen zit tijdens het Formule 1-seizoen 2027 hoe dan ook in de beste auto, concludeerden twee analisten van Sky Sports F1 na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Krijgt Red Bull Racing de nieuwe technische reglementen niet onder de knie, dan verwacht de Britse media al gauw een transfer. Martin Brundle vond deze analyse echter respectloos richting de andere teams en coureurs.

Het is eigenlijk niet te voorspellen hoe de pikorde gaat zijn volgend jaar. De technische reglementen zijn compleet op de schop gegaan. De DRS verdwijnt en maakt plaats voor actieve aerodynamica, elektrisch vermogen gaat een veel grotere rol spelen in de power unit, de auto's worden wat kleiner en de banden worden smaller, en ga zo maar door. "We weten niet wat er gaat gebeuren in 2026, maar we weten dat Max Verstappen de beste auto zal hebben in 2027. Hij heeft die luxe als het talent van deze generatie. Hij kan uit alle teams kiezen, waar hij wil rijden", merkte presentator Simon Lazenby op.

Verstappen kan uit alle teams kiezen na 2026

Nico Rosberg reageerde: "Je hebt gelijk, ik neig ernaar om het daar mee eens te zijn. Hij gaat afwachten en kijken hoe het seizoen begint volgend jaar. Vervolgens kan hij wisselen van team. Hij kan gaan naar het team dat de beste auto heeft. Hij kan uit alle teams kiezen. Ik denk zelfs dat hij een beetje ongeduldig erin zal zijn. Hij zal willen blijven winnen om dat vijfde wereldkampioenschap te pakken. Maar we moeten afwachten, Red Bull kan natuurlijk ook dominant zijn volgend jaar."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Brundle noemt analyse van Rosberg respectloos

Brundle vindt de analyse van zijn collega respectloos: "Maar hij kan niet naar McLaren, die hebben twee geweldige coureurs. Mercedes heeft George [Russell] en Kimi [Antonelli]. Waar is nog plek? Ferrari? Het is respectloos om dit te zeggen, om te zeggen over de teams: 'Oké, flikker die coureur er maar uit.'" Brundle denkt wel dat Verstappen kan kiezen tussen de F1-teams die na 2026 een zitje over hebben, maar hij ziet het niet gebeuren dat teams coureurs ontslaan puur en alleen om Verstappens handtekening te scoren.

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 Sky Sports Sky Sports F1 Martin Brundle Nico Rosberg

Net binnen

Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing
Strafpunten

Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing

  • 9 minuten geleden
  • 6
 De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon
Column

De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon

  • 30 minuten geleden
  • 3
 Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak:
Brundle oneens met Rosberg

Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."

  • 1 uur geleden
  • 1
 VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
Red Bull

VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'

  • 1 uur geleden
Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid
Martin Brundle

Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid

  • 2 uur geleden
  • 3
 Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
Post-season test

Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
300.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x