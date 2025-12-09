Albers: 'Kans is groot dat Ferrari in 2027 bod doet op Verstappen'
Christijan Albers, voormalig F1-coureur, heeft gesuggereerd dat Ferrari in de toekomst mogelijk een bod zal doen op Max Verstappen. Albers ziet het team van Ferrari als een serieuze kandidaat om Verstappen in te lijven, gezien hun financiële mogelijkheden.
“Ik denk dat de kans best groot is dat als Ferrari een keer wat wil doen, bijvoorbeeld in 2027, dat ze dan weleens een bod kunnen neerleggen,” aldus Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf na de Grand Prix van Abu Dhabi. Hoewel Verstappen in 2026 nog steeds voor Red Bull Racing zal rijden, sluit Albers niet uit dat de inmiddels meermaals wereldkampioen later naar Ferrari zou kunnen vertrekken. “Hamilton zit in dezelfde range qua salarissen, dus daar schrikken ze niet van. Sowieso bij Ferrari niet, want die hebben echt wel diepe zakken,” legt Albers uit.
Verstappen naar Ferrari?
Hij voegt eraan toe dat het aantrekken van Verstappen Ferrari op papier drie tot vier tienden aan snelheid zou kunnen opleveren. Bovendien zou Verstappens aanwezigheid de aantrekkingskracht op engineers en designers vergroten, die graag met een kampioen willen werken. Albers heeft eerder al zijn bewondering uitgesproken voor Verstappens kwaliteiten in de Formule 1. Hij beschrijft de Red Bull-coureur als een mengsel van Michael Schumacher en Ayrton Senna.
