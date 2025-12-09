Yuki Tsunoda kreeg de kans om zich onsterfelijk te maken door Lando Norris het leven zuur te maken tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij probeerde echter één verdedigende actie en werd gepasseerd, waarna hij ook nog vijf seconden straf aan zijn broek kreeg. Na afloop zijn er frustraties bij de Japanner.

De zaak speelde zich af in de 23e ronde, op het moment dat Norris net zijn eerste pitstop had gemaakt. Tsunoda, die op dat moment nog niet naar binnen was geweest, kreeg van Red Bull te horen dat de rivaal van teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap, Norris, snel dichterbij kwam. Tsunoda probeerde hevig te verdedigen en wisselde meerdere keren van lijn, waardoor Norris van de baan af gedwongen werd tijdens zijn inhaalactie.

Geen straf Norris

De stewards bestraften Tsunoda uiteindelijk met een tijdstraf van vijf seconden voor het maken van meerdere lijnwisselingen voor de deur van Norris. Tsunoda was woedend over de beslissing, die pakweg tien minuten na het incident bekend werd gemaakt. Norris, die dus buiten de baan ging om hem in te halen, ging vrijuit en kon zonder straf zijn tocht richting zijn eerste wereldtitel vervolgen.

Tsunoda is boos

De Japanner die zijn laatste race voor het team van Red Bull Racing reed in Abu Dhabi, bestempelt de actie van de wedstrijdleiding als 'twijfelachtig' en zoekt na zijn voorlopig laatste Grand Prix in de koningsklasse nog maar eens de confrontatie met de wedstrijdleiding: "Opnieuw een hele vreemde straf. Maar dat is eerlijk gezegd inmiddels gebruikelijk bij ze", zo moppert hij bij het officiële F1-kanaal. Eén ding is zeker: Tsunoda zal niet in navolging van Sergio Pérez als nieuwe 'minister van Defensie' de boeken ingaan.

