Tsunoda boos na penalty door Norris-incident: "Opnieuw een hele vreemde straf"
Tsunoda boos na penalty door Norris-incident: "Opnieuw een hele vreemde straf"
Yuki Tsunoda kreeg de kans om zich onsterfelijk te maken door Lando Norris het leven zuur te maken tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij probeerde echter één verdedigende actie en werd gepasseerd, waarna hij ook nog vijf seconden straf aan zijn broek kreeg. Na afloop zijn er frustraties bij de Japanner.
De zaak speelde zich af in de 23e ronde, op het moment dat Norris net zijn eerste pitstop had gemaakt. Tsunoda, die op dat moment nog niet naar binnen was geweest, kreeg van Red Bull te horen dat de rivaal van teamgenoot Max Verstappen in het wereldkampioenschap, Norris, snel dichterbij kwam. Tsunoda probeerde hevig te verdedigen en wisselde meerdere keren van lijn, waardoor Norris van de baan af gedwongen werd tijdens zijn inhaalactie.
Geen straf Norris
De stewards bestraften Tsunoda uiteindelijk met een tijdstraf van vijf seconden voor het maken van meerdere lijnwisselingen voor de deur van Norris. Tsunoda was woedend over de beslissing, die pakweg tien minuten na het incident bekend werd gemaakt. Norris, die dus buiten de baan ging om hem in te halen, ging vrijuit en kon zonder straf zijn tocht richting zijn eerste wereldtitel vervolgen.
Tsunoda is boos
De Japanner die zijn laatste race voor het team van Red Bull Racing reed in Abu Dhabi, bestempelt de actie van de wedstrijdleiding als 'twijfelachtig' en zoekt na zijn voorlopig laatste Grand Prix in de koningsklasse nog maar eens de confrontatie met de wedstrijdleiding: "Opnieuw een hele vreemde straf. Maar dat is eerlijk gezegd inmiddels gebruikelijk bij ze", zo moppert hij bij het officiële F1-kanaal. Eén ding is zeker: Tsunoda zal niet in navolging van Sergio Pérez als nieuwe 'minister van Defensie' de boeken ingaan.
Gerelateerd
Net binnen
Strafpunten F1: Verstappen en Piastri zien punten vervallen na Abu Dhabi, Bearman dicht bij schorsing
- 8 minuten geleden
- 6
De morele wereldkampioen verdween in Abu Dhabi aan de horizon
- 29 minuten geleden
- 3
Sky Sports-analisten twisten over Verstappen na 'respectloze' uitspraak: "Om dít te zeggen..."
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | 'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte offer voor Verstappen'
- 1 uur geleden
Martin Brundle 'vreesde' voor knal van Jos Verstappen na interview op startgrid
- 1 uur geleden
- 3
Hirakawa belandt in de muur tijdens Formule 1-testdag in Abu Dhabi
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november