Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'
Na een zinderend slot van het seizoen wist Lando Norris op zondag dan eindelijk zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan te pakken voor het oog van zijn trotse ouders. Vader Adam Norris kan het na de race in Abu Dhabi niet laten om een kleine sneer aan Max Verstappen uit te delen.
Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen voor de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trok het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee wisten we eindelijk dus wie de wereldkampioen van 2025 is geworden en dat Verstappen dan toch aan het kortste eind heeft getrokken. Norris zag - aan de andere kant - zijn langgekoesterde droom eindelijk in vervulling gaan.
Verstappen haalt schouders op
Aan de andere kant kon Verstappen dus niet zijn vijfde wereldtitel pakken. De Nederlander wordt door veel fans en analisten alsnog als dé coureur van 2025 bestempeld en haalde zelf zijn schouders op over het missen van deze titel: "We hebben alles eraan gedaan om nog in die strijd te zitten. Dat je dan twee punten tekort komt, dat is jammer. Maar onze eerste seizoenshelft was teveel op en neer. De tweede seizoenshelft was wel goed. Daarin hebben we ook wat geluk gehad met bijvoorbeeld de diskwalificatie van McLaren. Dan zit je ineens weer in de wedstrijd. Dat het dan op twee punten niet lukt, dat is dan maar zo. Het maakt ook niet uit uiteindelijk of het twee punten zijn of vijftig. Het resultaat blijft hetzelfde. Ik was helemaal niet teleurgesteld toen ik over de lijn ging. We hebben er alles aan gedaan. We hebben het maximale eruit gehaald."
Nummer twee niet onthouden
Hoewel Verstappen dus door velen als de man van dit jaar wordt gezien - ondanks zijn tweede plek - denkt Norris senior bij F1TV dat de prestaties van de Nederlander snel vergeten worden: "Dit kun je nooit meer van hem afpakken. Hij is wereldkampioen. Niemand herinnert zich - daar heb ik over nagedacht - wie tweede is geworden. In de afgelopen tien seizoenen, als iemand ziek is geweest, een DNF had of problemen met de motor, dat wordt niet onthouden. Alleen de winnaar wordt onthouden. Het is een grote dag", zo besluit de trotse vader.
