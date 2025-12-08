close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris

Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'

Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'

Brian Van Hinthum
Norris

Na een zinderend slot van het seizoen wist Lando Norris op zondag dan eindelijk zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan te pakken voor het oog van zijn trotse ouders. Vader Adam Norris kan het na de race in Abu Dhabi niet laten om een kleine sneer aan Max Verstappen uit te delen.

Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen voor de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trok het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee wisten we eindelijk dus wie de wereldkampioen van 2025 is geworden en dat Verstappen dan toch aan het kortste eind heeft getrokken. Norris zag - aan de andere kant - zijn langgekoesterde droom eindelijk in vervulling gaan.

Verstappen haalt schouders op

Aan de andere kant kon Verstappen dus niet zijn vijfde wereldtitel pakken. De Nederlander wordt door veel fans en analisten alsnog als dé coureur van 2025 bestempeld en haalde zelf zijn schouders op over het missen van deze titel: "We hebben alles eraan gedaan om nog in die strijd te zitten. Dat je dan twee punten tekort komt, dat is jammer. Maar onze eerste seizoenshelft was teveel op en neer. De tweede seizoenshelft was wel goed. Daarin hebben we ook wat geluk gehad met bijvoorbeeld de diskwalificatie van McLaren. Dan zit je ineens weer in de wedstrijd. Dat het dan op twee punten niet lukt, dat is dan maar zo. Het maakt ook niet uit uiteindelijk of het twee punten zijn of vijftig. Het resultaat blijft hetzelfde. Ik was helemaal niet teleurgesteld toen ik over de lijn ging. We hebben er alles aan gedaan. We hebben het maximale eruit gehaald."

Nummer twee niet onthouden

Hoewel Verstappen dus door velen als de man van dit jaar wordt gezien - ondanks zijn tweede plek - denkt Norris senior bij F1TV dat de prestaties van de Nederlander snel vergeten worden: "Dit kun je nooit meer van hem afpakken. Hij is wereldkampioen. Niemand herinnert zich - daar heb ik over nagedacht - wie tweede is geworden. In de afgelopen tien seizoenen, als iemand ziek is geweest, een DNF had of problemen met de motor, dat wordt niet onthouden. Alleen de winnaar wordt onthouden. Het is een grote dag", zo besluit de trotse vader.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris

Net binnen

'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte enorm offer voor 'vriend' Verstappen' | GPFans Recap
GPFans Recap

'Marko vertrekt bij Red Bull', 'Lambiase maakte enorm offer voor 'vriend' Verstappen' | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'
Adam Norris

Adam Norris jubelt na wereldtitel zoon: 'Niemand onthoudt de nummer twee'

  • 2 uur geleden
  • 28
 Lambiase opnieuw in tranen na woorden Verstappen:
Gianpiero Lambiase

Lambiase opnieuw in tranen na woorden Verstappen: "Man, wat is die jongen gegroeid"

  • 3 uur geleden
  • 3
 Dit is het deelnemersveld voor de bandentest in Abu Dhabi
Bandentest

Dit is het deelnemersveld voor de bandentest in Abu Dhabi

  • Gisteren 19:47
Officieel: Norris bevestigt overnemen nummer één van Verstappen
Nummer 1

Officieel: Norris bevestigt overnemen nummer één van Verstappen

  • Gisteren 19:01
  • 17
 Engineer Norris geïrriteerd na actie Tsunoda: 'Klassiek staaltje smerig Red Bull-spel'
Actie Tsunoda

Engineer Norris geïrriteerd na actie Tsunoda: 'Klassiek staaltje smerig Red Bull-spel'

  • Gisteren 18:15
  • 8
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
300.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x