Norris belaagd door fan tijdens kampioenschapsfeest: 'Eruit!'

Remy Ramjiawan

Remy Ramjiawan
Lando Norris vierde zondag het feestje in Abu Dhabi na het behalen van de wereldtitel. De Engelsman moest echter nog wel een fan wegsturen die constant met een camera en een fel lampje voor zijn gezicht stond te schijnen.

Norris kon in Abu Dhabi het seizoen bekronen met de wereldtitel. De missie was duidelijk: hij moest minimaal derde worden, en precies dat lukte. Daardoor kwam racewinnaar Max Verstappen twee punten tekort voor zijn vijfde kampioenschap, maar de Nederlander was na afloop vooral trots op de ommezwaai in de tweede helft van het seizoen.

Fan moest eruit van Norris

Ook Norris moest het hebben van de tweede seizoenshelft, waarin vooral Oscar Piastri in een mindere reeks terechtkwam. In Abu Dhabi moest het echter nog wel even gebeuren, maar Norris wist het hoofd koel te houden en de titel veilig te stellen. Na afloop werd er nog een feestje gevierd, maar Norris lijkt een fan te hebben weggestuurd. De betreffende fan scheen tijdens de festiviteiten herhaaldelijk in het gezicht van de kersverse wereldkampioen, waarop Norris lijkt te zeggen: “Eruit.”

@metrosportuk Did Lando kick her out? 🤔 McLaren’s World Champion Lando Norris appeared to kick someone out of his F1 title-winning party for repeatedly flashing a camera in his face. 🎥 / IG - @thebridgerman #f1 #landonorris #worldchampion #abudhabigp #mclaren ♬ original sound - Metro Sport

