Fans plaatsen vraagtekens bij wereldtitel Norris: "Is dat al gecontroleerd?"
Lando Norris heeft Max Verstappen onttroont als wereldkampioen Formule 1, na een zinderende ontknoping in Abu Dhabi. En dat maakt uiteraard de tongen los op social media.
Norris ving de race aan vanaf de tweede plaats, maar werd direct bij de start verschalkt door teammaat Oscar Piastri. De Brit kwam uiteindelijk als derde over de streep, waardoor hij, ondanks de overwinning van Max Verstappen, met een voorsprong van twee punten bovenaan het klassement is geëindigd. Norris maakt daarmee een eind aan het tijdperk van Verstappen. Op social media zijn de tongen behoorlijk losgemaakt.
