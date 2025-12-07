Fans plaatsen vraagtekens bij wereldtitel Norris: "Is dat al gecontroleerd?"

Lando Norris heeft Max Verstappen onttroont als wereldkampioen Formule 1, na een zinderende ontknoping in Abu Dhabi. En dat maakt uiteraard de tongen los op social media.

Norris ving de race aan vanaf de tweede plaats, maar werd direct bij de start verschalkt door teammaat Oscar Piastri. De Brit kwam uiteindelijk als derde over de streep, waardoor hij, ondanks de overwinning van Max Verstappen, met een voorsprong van twee punten bovenaan het klassement is geëindigd. Norris maakt daarmee een eind aan het tijdperk van Verstappen. Op social media zijn de tongen behoorlijk losgemaakt.

Congratulations Max, you tried your best. Next year will be yours! pic.twitter.com/m74CicWRAO — æren (@aeren__09) December 7, 2025

Good game lando. But epic job by Max. Redbull shouldn't have been in it but he grabbed them by the scruff of their neck and dragged them there. We go again in 2026 — NMDC (@gring01234) December 7, 2025

What a comeback Max almost made😭😭😭😭 — Grizzly (@GRIZZLYRMCF) December 7, 2025

FROM SOCHI HEARTBREAK TO ABU DHABI GLORY!



The redemption arc is finally complete. Put some respect on his name! — hitman42.eth (@rohitgolu2007) December 7, 2025

WHAT A SEASON!

Congrats Papaya. — OKX (@okx) December 7, 2025

while lando is the f1 world champion. the guy in the red bull car won the race. pic.twitter.com/UqBR6lh78N — Anneshu Nag (@anneshu_nag) December 7, 2025

hate him or love him, Lando deserve it



Max is my champion, but Lando played all season smart, congrats papaya fans! — Yonan 🔜 Breakpoint 🇦🇪 (@defimhamad) December 7, 2025

