Max Verstappen mag de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vanaf de pole position aanvangen. Hij maakt alleen kans op het kampioenschap, als Lando Norris van het podium wordt gestoten. Er wordt verwacht dat de coureur van Red Bull Racing het veld gaat ophouden in de hoop dat Norris onder druk komt te staan - dezelfde tactiek als Lewis Hamilton gebruikte in 2016. Verstappen geeft echter toe dat het een enorme uitdaging wordt.

In 2016 ging Nico Rosberg als kampioenschapsleider naar het Yas Marina Circuit, 12 punten voor toenmalig Mercedes-teamgenoot Hamilton. De Brit hield het veld op en hoopte dat Rosberg ingehaald zou worden door Sebastian Vettel, Verstappen en Daniel Ricciardo. Uiteindelijk zou Rosberg als tweede over de streep komen en alsnog het wereldkampioenschap binnenslepen. Volgens Verstappen was deze Hamilton-tactiek makkelijker te doen negen jaar geleden, toen Abu Dhabi nog wat krappere bochten had en de banden gevoeliger waren voor vuile lucht.

2016 was een heel andere tijd

"Dat was op een andere lay-out", legde Verstappen uit tijdens de persconferentie na de kwalificatie. "Voor mijn gevoel word je hier in een rondje veel meer meegesleept, dus het is niet makkelijk om zoiets te doen. De auto's zijn ook compleet anders dan toen. Ik denk dat het toen veel makkelijker was om het veld op te houden, omdat de banden veel meer oververhitten, als je dicht achter iemand zat. Ik herinner me in 2016 dat je zelfs tijdens sommige kwalificatieronden niet vol gas kon in sector 1, omdat je de banden in leven moest houden voor de laatste sector. Dat gebeurde hier bijvoorbeeld ook - dus ja, heel andere tijden."

Verstappen heeft niks te verliezen

"Ik hoop dat het niet normaal wordt, de race", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Maar hopelijk niet door mij! Hoe dan ook, ik ga gewoon knallen. Ik heb niks te verliezen. Natuurlijk ga ik proberen de race te winnen. Ik ga verdedigen, en als ik moet aanvallen, ga ik aanvallen. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Of ik word tweede of derde, of ik win. Dat zou fantastisch zijn."

