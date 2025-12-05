Stewards noteren incident met Verstappen na klacht Norris: "Ik crashte bijna"
In de openingsfase van de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi was er meteen een relletje tussen Max Verstappen en Lando Norris. De Red Bull Racing-coureur zat de kampioenschapsleider in de weg en de stewards noteerden het incident. Een straf wordt echter niet uitgedeeld, ondanks het geklaagd van Norris.
De meeste coureurs stonden aan het begin van VT2 op het Yas Marina Circuit op de mediums om zo een paar longruns te oefenen. Verstappen had net een rondje gedaan, toen Norris eraan kwam. Race-engineer Gianpiero Lambiase zei via de boardradio: "Norris zit achter je en... hij opent niet een rondje. Of toch wel, hij komt eraan!" De waarschuwing kwam echter te laat voor Verstappen, die volgens Norris te dicht bij de racelijn zat.
Norris klaagt over Verstappen
De Brit moest een beetje uitwijken en haakte zijn ronde af. "Wat doet deze gast? Ik crashte bijna", klaagde Norris over zijn rivaal. De stewards noteerden het incident, maar al gauw kwam het besluit om geen straf uit te delen. Fernando Alonso zei eerder dit weekend dat er vaak dit soort spelletjes gespeeld worden tussen rivalen, en dit zou hier een voorbeeld van kunnen zijn.
