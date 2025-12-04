Fernando Alonso heeft zich uitgesproken over het titelgevecht dat Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen tijdens het slotweekend van het F1-seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi, gaan uitvechten. Volgens hem wordt de beste coureur van het veld ook dit seizoen weer geen wereldkampioen.

In gesprek met Motorsport.com stelt Alonso dat het lastig is om te weten wie er favoriet gaat zijn richting de slotfase van het seizoen 2025. "Het is lastig te voorspellen. Je denkt altijd dat degene die aan de leiding gaat, een voordeel heeft omdat hij wat marge heeft en het een klein beetje rustiger aan kan doen, maar de Formule 1 is onvoorspelbaar. In 2010 was er een safety car en het was de verkeerde keuze om deze niet aan te grijpen [voor een pitstop] en vorige week was er een safety car, nogmaals een verkeerde keuze [van McLaren] om die niet aan te grijpen. Dit soort dingen kunnen gebeuren in een F1-race. Het is dus niet eens gegarandeerd als je aan de leiding van het kampioenschap gaat."

Alonso over spelletjes rondom titelgevecht

Volgens Alonso, die zelf vaak genoeg in een gevecht om de titel heeft gezeten, stelt dat mentale spelletjes buiten de baan erbij horen. "Er worden altijd wel wat spelletjes gespeeld. Wanneer je je concurrenten op de baan ziet in een vrije training, opmerkingen in de media. Je probeert de druk bij de andere partij te leggen. Je ziet elkaar bij de drivers briefing en je ziet een andere lichaamstaal bij die drie. Uiteindelijk sluit je je vizier en ga je rijden. Als McLaren dit weekend net iets sneller is, hebben zij alles in handen om te winnen. Als Red Bull sneller is, dan maakt Max een goede kans. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de prestaties van de auto."

Alonso over wie de 'terechte kampioen' zou zijn

Vervolgens is er natuurlijk altijd de vraag wie de 'terechte' kampioen zou zijn en of dit dan ook de beste coureur in F1 is. Alonso stelt dat de wereldkampioen ook dit seizoen hoe dan ook weer niet de beste coureur gaat zijn. "Dat is de afgelopen negentien jaar al niet meer gebeurd", zegt Alonso met een glimlach. "Dus dit wordt de twintigste keer." De Spanjaard bedoelt natuurlijk zichzelf, aangezien hij in 2006 voor het laatst wereldkampioen werd.

