Voor Yuki Tsunoda komt er na het weekend van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi voorlopig een einde aan zijn F1-carrière. De Japanner is 'boos en teleurgesteld' in Red Bull Racing dat hij geen teamgenoot van Max Verstappen zal zijn in 2026, maar stelt dat zijn carrière in F1 er wat hem betreft nog niet op zal zitten.

Tegenover PlanetF1 stelt Tsunoda dat hij baalt van Red Bull en hun beslissing om hem voor 2026 te vervangen door Isack Hadjar (bij Red Bull) en Arvid Lindblad (bij Racing Bulls). “Natuurlijk ben ik teleurgesteld en boos." Vervolgens legt de Japanner uit hoe hij het nieuws te horen kreeg. "Helmut [Marko] vertelde me direct na de race [in Qatar], onder vier ogen, dat ik volgend jaar niet meer zou racen. Verrassend genoeg voel ik me prima. Niet oké, maar ik overleef het wel. De ochtend erna bestelde ik zoals gewoonlijk ontbijt, hetzelfde als altijd. Waarschijnlijk besef ik nog niet helemaal dat dit de laatste race van dit jaar en van volgend jaar is. Misschien voel ik het meer na Abu Dhabi. Maar zo is het gegaan en zo voel ik me nu.”

Tsunoda onthult of hij andere opties had

Volgens Tsunoda was het geen optie geweest om nog iets anders te vinden voor 2026. “Nou, ik had geen opties. Het punt is dat ik een contract had, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar aanbiedingen van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om veel met hen te praten, hoe dan ook. Daarom was ik echt gefocust op Red Bull en hoe dan ook, het was mijn prioriteit voor de afgelopen jaren, de Red Bull-familie, want hier ben ik opgegroeid.”

Tsunoda over 2026 en daarna

Tsunoda heeft voor volgend seizoen dus geen stoeltje. “Ik kijk ernaar uit om volgend jaar vanuit een ander perspectief, met andere ogen, te kijken, want voor het eerst in mijn carrière doe ik niet mee aan de races”, zei hij toen hem werd gevraagd welke aanpak hij volgend seizoen kan volgen om zijn kansen te maximaliseren. Ik zat niet echt op kantoor terwijl de anderen aan het racen waren. Dus ik denk dat ik hiernaar kan verwijzen. Ik heb meer overzicht en zie hoe elke coureur communiceert. Dus misschien kan ik veel dingen leren die ik me nu nog niet kan voorstellen. Daar kijk ik naar uit. En ik probeer ook zo veel mogelijk in vorm te blijven, zodat ik elke kans die zich voordoet met beide handen kan aangrijpen.”

